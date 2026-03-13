Повістки і перевірка документів по-новому: у Раді хочуть змінити правила для ТЦК

Не прийшов до ТЦК або відмовився від повістки — постанова про адмінпорушення за 14 днів одразу прописана в законопроєкті

В Україні пропонують врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Закон пропонують доповнити новою статтею 22-1, яка регулює порядок перевірки військово-облікових документів та вручення повісток, а також документально зафіксувати заборону на застосування сили під час таких перевірок.

Проєкт 15076 ініціював нардеп Сергій Гривко через наявність прогалин та суперечностей в процесі мобілізації. Серед іншого, законопроєкт прописує дії у разі відмові від отримання повістки людиною або неявку до ТЦК та СП без поважних причин. Наразі його направили на розгляд комітету.

Що пропонують змінити в законі про мобілізацію:

Спосіб вручення повісток прописується таки чином: або особисто, або вони мають надсилатися поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.

Забороняють необґрунтоване застосування сили чи спецзасобів представниками ТЦК та поліцією. До поліції прописується вимога діяти лише в межах закону та реагувати на порушення незалежно від того, хто їх вчиняє.

Прописані обов'язкові роз’яснення прав військовозобов’язаним. Якщо під час перевірки виявлено порушення військового обліку, представники ТЦК повинні

пояснити мету мобілізації роз’яснити права та обов’язки повідомити про відповідальність за порушення вручити повістку.

Дата і час прибуття до ТЦК узгоджуються з військовозобов’язаним . Важливо, що є ліміт — ця дата не може бути пізніше ніж через три дні після вручення повістки .

Якщо людина відмовляється від повістки — це є порушенням законодавства. Така відмова має бути зафіксована відповідними доказами. Зауважимо, від повістки наразі можна відмовитись тільки якщо в ній помилки, немає підпису чи печатки голови ТЦК або її вручає неуповноважена особа.

Якщо людина не з’явилась до ТЦК без поважної причини, або відмовилась отримувати повістку, то протягом 14 днів ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком.

ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком. Після цього ані вносять до Єдиного реєстру призовників, а ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки людини до центру комплектування .

. Поліція може доставити людину до ТЦК лише якщо є протокол або постанова про адмінправопорушення, а дані про це внесені до військового реєстру. Якщо ці пункти не виконані, за проєктом, поліція не має права затримувати людину.

Зауважимо, прописана адмінвідповідальність за ст. 210 та 210-1 КУпАП. Вони передбачають штрафи за порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства під час воєнного стану: для громадян — 17 000–25 500 грн, для посадових/юридичних осіб — 34 000–59 500 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що здебільшого "бусифікують" тих, у кого не в порядку документи та тих, хто вже знаходиться у розшуку.