Повістки і перевірка документів по-новому: у Раді хочуть змінити правила для ТЦК
Не прийшов до ТЦК або відмовився від повістки — постанова про адмінпорушення за 14 днів одразу прописана в законопроєкті
В Україні пропонують врегулювати порядок вручення повісток та перевірку документів представниками ТЦК. Закон пропонують доповнити новою статтею 22-1, яка регулює порядок перевірки військово-облікових документів та вручення повісток, а також документально зафіксувати заборону на застосування сили під час таких перевірок.
Проєкт 15076 ініціював нардеп Сергій Гривко через наявність прогалин та суперечностей в процесі мобілізації. Серед іншого, законопроєкт прописує дії у разі відмові від отримання повістки людиною або неявку до ТЦК та СП без поважних причин. Наразі його направили на розгляд комітету.
Що пропонують змінити в законі про мобілізацію:
- Спосіб вручення повісток прописується таки чином: або особисто, або вони мають надсилатися поштою рекомендованим листом із описом вкладення та повідомленням про вручення.
- Забороняють необґрунтоване застосування сили чи спецзасобів представниками ТЦК та поліцією. До поліції прописується вимога діяти лише в межах закону та реагувати на порушення незалежно від того, хто їх вчиняє.
- Прописані обов'язкові роз’яснення прав військовозобов’язаним. Якщо під час перевірки виявлено порушення військового обліку, представники ТЦК повинні
- пояснити мету мобілізації
- роз’яснити права та обов’язки
- повідомити про відповідальність за порушення
- вручити повістку.
- Дата і час прибуття до ТЦК узгоджуються з військовозобов’язаним. Важливо, що є ліміт — ця дата не може бути пізніше ніж через три дні після вручення повістки.
- Якщо людина відмовляється від повістки — це є порушенням законодавства. Така відмова має бути зафіксована відповідними доказами. Зауважимо, від повістки наразі можна відмовитись тільки якщо в ній помилки, немає підпису чи печатки голови ТЦК або її вручає неуповноважена особа.
- Якщо людина не з’явилась до ТЦК без поважної причини, або відмовилась отримувати повістку, то протягом 14 днів ТЦК розглядає справу про адміністративне правопорушення та виноситься постанова за спрощеним порядком.
- Після цього ані вносять до Єдиного реєстру призовників, а ТЦК може звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки людини до центру комплектування.
- Поліція може доставити людину до ТЦК лише якщо є протокол або постанова про адмінправопорушення, а дані про це внесені до військового реєстру. Якщо ці пункти не виконані, за проєктом, поліція не має права затримувати людину.
Зауважимо, прописана адмінвідповідальність за ст. 210 та 210-1 КУпАП. Вони передбачають штрафи за порушення військового обліку та мобілізаційного законодавства під час воєнного стану: для громадян — 17 000–25 500 грн, для посадових/юридичних осіб — 34 000–59 500 грн.
Раніше "Телеграф" розповідав, що здебільшого "бусифікують" тих, у кого не в порядку документи та тих, хто вже знаходиться у розшуку.