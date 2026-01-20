Ганебний день у спорті: Росії відчинили двері на Паралімпійські ігри

У РФ повідомили, що на них чекають у 3-х видах спорту на Паралімпіаді-2026

У вівторок, 20 січня, Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) змінив рішення щодо допуску представників РФ на Паралімпійські ігри-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). Російські лижники, сноубордисти та гірськолижники можуть подавати заявки на запрошення.

Що потрібно знати

Росію знову повернули на Паралімпіаду-2026

МПК ухвалив рішення щодо РФ, попри невдоволення федерації

Паралімпіада пройде з 6 по 15 березня 2026 року

Про це у коментарі ТАСС заявив президент Паралімпійського комітету Росії (ПКР) Павло Рожков. Заявки російські спортсмени можуть подавати на загальних умовах.

23 жовтня минулого року пресслужба Міжнародного паралімпійського комітету повідомила, що через позицію міжнародних федерацій у росіян немає можливості відібратися на зимову Паралімпіаду 2026 року. Сьогодні ситуація змінилася. МПК змінив своє рішення та поінформував ПКР та всі членські організації про те, що у лижних перегонах, гірськолижному спорті та сноуборді ПКР на загальних умовах може подавати заявки на отримання двосторонніх запрошень. Павло Рожков

Нагадаємо, у вересні 2025 року генеральна асамблея МПК проголосувала за відновлення прав та привілеїв ПКР та паралімпійського комітету Білорусі (ПКБ). Це відкрило дорогу російським паралімпійцям на Паралімпіаду-2026 із прапором та гімном. Проте Міжнародна федерація лижних видів спорту (FIS) виступила категорично проти цього рішення. Пізніше ПКР оскаржив це рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS). Через це українській владі довелося скасувати скандальний указ.