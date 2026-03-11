Рус

Колишня соратниця Ющенка та Януковича порівняла Гераскевича з жабою

Михайло Корнілов
Новина оновлена 11 березня 2026, 23:42
Віктор Ющенко, Владислав Гераскевич та Віктор Янукович. Фото Getty Images

Спортсмен активно демонструє свою громадянську позицію

Відома українська юристка, кандидатка юридичних наук Марина Ставнійчук розкритикувала українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Вона підтримала рішення Верховної Ради не забирати звання "Герой України" у Сергія Бубки, проти якого виступав Гераскевич.

Що потрібно знати

  • Ставнійчук заявила, що з політичною кар’єрою Гераскевича покінчено
  • Марина розкритикувала Владислава за спробу відібрати звання у Сергія Бубки
  • Юристка відома тим, що працювала і в адміністрації Ющенка, і в адміністрації Януковича

Відповідний коментар Ставнійчук розмістила на своїй сторінці у Facebook. При цьому вона порівняла Владислава з жабою.

Марина Ставнійчук
Марина Ставнійчук/Фото: facebook.com/marina.stavnijcuk.2025

Ставнійчук відома тим, що з 2007 до 2010 року працювала заступником Глави Секретаріату Президента України Віктора Ющенка. У 2011 році вона несподівано стала заступником Глави Адміністрації Віктора Януковича.

Гераскевич після Олімпіади в Мілані привселюдно закликав позбавити звання Героя України Сергія Бубку. Саме Владислав першим зі спортсменів публічно виступив проти колишнього глави Національного олімпійського комітету України після того, як у мережі з’явилися журналістські розслідування Bihus Info. У них говорилося про те, що фірми уславленого легкоатлета співпрацюють із російськими загарбниками. Пізніше Бубка спростував усі звинувачення.

Нагадаємо, Гераскевич на Олімпіаді-2026 виступив у "шоломі пам’яті" на офіційних тренуваннях, що призвело до головного скандалу Ігор. На його шоломі було зображено фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

У результаті МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Спортсмен проігнорував цю заборону, після чого МОК запропонував ще одну альтернативу — виступити в іншому шоломі, після чого показати "шолом пам’яті". Українець зайняв принципову позицію та знову відмовився, після чого його офіційно дискваліфікували.

Скелетоніст прямо на Олімпіаді вирішив оскаржити рішення МОК і звернувся у Спортивний арбітражний суд (CAS). Процес Владислава проти МОК пройшов за прискореною процедурою і завершився не на користь українця. За день до суду президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста орденом Свободи.

