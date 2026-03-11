Колишня соратниця Ющенка та Януковича порівняла Гераскевича з жабою

Спортсмен активно демонструє свою громадянську позицію

Відома українська юристка, кандидатка юридичних наук Марина Ставнійчук розкритикувала українського скелетоніста Владислава Гераскевича. Вона підтримала рішення Верховної Ради не забирати звання "Герой України" у Сергія Бубки, проти якого виступав Гераскевич.

Що потрібно знати

Ставнійчук заявила, що з політичною кар’єрою Гераскевича покінчено

Марина розкритикувала Владислава за спробу відібрати звання у Сергія Бубки

Юристка відома тим, що працювала і в адміністрації Ющенка, і в адміністрації Януковича

Відповідний коментар Ставнійчук розмістила на своїй сторінці у Facebook. При цьому вона порівняла Владислава з жабою.

Марина Ставнійчук/Фото: facebook.com/marina.stavnijcuk.2025

Ставнійчук відома тим, що з 2007 до 2010 року працювала заступником Глави Секретаріату Президента України Віктора Ющенка. У 2011 році вона несподівано стала заступником Глави Адміністрації Віктора Януковича.

Гераскевич після Олімпіади в Мілані привселюдно закликав позбавити звання Героя України Сергія Бубку. Саме Владислав першим зі спортсменів публічно виступив проти колишнього глави Національного олімпійського комітету України після того, як у мережі з’явилися журналістські розслідування Bihus Info. У них говорилося про те, що фірми уславленого легкоатлета співпрацюють із російськими загарбниками. Пізніше Бубка спростував усі звинувачення.

Нагадаємо, Гераскевич на Олімпіаді-2026 виступив у "шоломі пам’яті" на офіційних тренуваннях, що призвело до головного скандалу Ігор. На його шоломі було зображено фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ. У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) заявили, що цей шолом "не відповідає керівним принципам Олімпійської хартії, які передбачають нейтральність спорядження та недопущення політичних чи інших меседжів під час змагань".

У результаті МОК заборонив Гераскевичу використовувати цей шолом, дозволивши як альтернативу чорну пов’язку. Спортсмен проігнорував цю заборону, після чого МОК запропонував ще одну альтернативу — виступити в іншому шоломі, після чого показати "шолом пам’яті". Українець зайняв принципову позицію та знову відмовився, після чого його офіційно дискваліфікували.

Скелетоніст прямо на Олімпіаді вирішив оскаржити рішення МОК і звернувся у Спортивний арбітражний суд (CAS). Процес Владислава проти МОК пройшов за прискореною процедурою і завершився не на користь українця. За день до суду президент України Володимир Зеленський нагородив скелетоніста орденом Свободи.