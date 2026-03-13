Він їй неприємний? Незграбний поцілунок Трампа з Меланією викликав обговорення в мережі

Меланія давно поводиться відсторонено

Перша леді США Меланія Трамп регулярно привертає увагу і стає об’єктом глузувань. Її недавній виступ у Білому домі викликав нову хвилю обговорень після незручного поцілунку з чоловіком Дональдом Трампом.

Користувачів розсмішило, що Меланія Трамп назвала себе "візіонером". Багато хто також помітив, що вона не хотіла, щоб Дональд її цілував. Детальніше про це розповіли у матеріалі Irish Star.

Виступ і поцілунок Меланії та Трампа висміяли у мережі

Перша леді США Меланія Трамп разом із президентом Дональдом Трампом провела у Білому домі захід, присвячений Місяцю жіночої історії. На зустрічі були присутні жінки з різних галузей: бізнесу, спорту, державних структур та громадської діяльності.

Фрагменти виступу Меланії почали розповсюджуватися в мережі і перша леді США знову стала об’єктом глузувань. У своїй промові вона назвала себе "візіонером", тим, хто бачить майбутнє інакше, ніж інші, і здатний передбачати певні тенденції.

Меланія та Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Як візіонер, я знаю, що успіх не народжується за одну ніч. Часто перебуваючи на самоті на вершині, я дотримуюсь своєї пристрасті, прислухаюся до інтуїції і завжди зберігаю граничну концентрацію Меланія Трамп

Багато хто зазначив, що таке формулювання виглядало пафосно, зазначивши в коментарях, що Меланія Трамп вихваляє саму себе:

"Візіонер? Одна на вершині? Її концентрація була на пошуку багатого чоловіка";

"Вона жартує, правда? Якщо її чоловікові можна брехати, чому їй не можна?";

"LOL. Візіонер тепер?? Вони всі живуть у своєму вигаданому світі, а решта намагаються впоратися з реальністю"

Також у мережі обговорювали незручний момент поцілунку Меланії та Трампа. Користувачі помітили, що перша леді, судячи з усього, не хотіла близького контакту, тому що злегка відвернулася, і Дональд поцілував її у скроню, а не в щоку. Коментарі були різні:

"Вона морщиться щоразу";

"Він цілує її не туди, куди хотів";

"Мене вже нудить, я більше не можу на них дивитися".

Поцілунок Меланії та Дональда висміяли у мережі, Фото: Getty Images

