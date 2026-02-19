Україна оголосила про політичний бойкот Паралімпіади: з’явилася реакція Кремля

На Паралімпіаду-2026 допустили кількох спортсменів із РФ та Білорусі

Після Олімпійських ігор в Італії відбудуться Паралімпійські ігри. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив росіян та білорусів на міжнародні змагання без обмежень.

Що потрібно знати

МПК допустив РФ на Паралімпіаду в Італії з прапором та гімном

МЗС України оголосило про політичний бойкот Паралімпійських ігор

Пєсков зробив заяву

У відповідь на це офіційний Київ закликав до політичного бойкоту Паралімпіади. Про це у соцмережі Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга. Міністр закликав політиків з інших країн відмовитися від відвідування церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані, якщо це ганебне рішення не скасують.

Я доручив послам України провести переговори з офіційними особами у країнах, де вони перебувають, та закликати їх не відвідувати церемонію відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано. Андрій Сибіга

Андрій Сибіга/Фото: facebook.com/andrij.sybiha

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на позицію МЗС України.

"Кремль вважає, що всі спортсмени і олімпійці, і паралімпійці повинні мати право вільно виступати під прапорами своїх країн на міжнародних змаганнях, тим більше на Олімпіаді та Паралімпіаді. Це саме спортивне змагання, а "не політичні перегони". Дмитро Пєсков

Дмитро Пєсков/Фото: kremlin.ru

На Іграх проходить 13-й медальний день. Українці виступатимуть лише в одній дисципліні. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.