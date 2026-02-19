Україна оголосила про політичний бойкот Паралімпіади: з’явилася реакція Кремля
На Паралімпіаду-2026 допустили кількох спортсменів із РФ та Білорусі
Після Олімпійських ігор в Італії відбудуться Паралімпійські ігри. Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив росіян та білорусів на міжнародні змагання без обмежень.
- МПК допустив РФ на Паралімпіаду в Італії з прапором та гімном
- МЗС України оголосило про політичний бойкот Паралімпійських ігор
- Пєсков зробив заяву
У відповідь на це офіційний Київ закликав до політичного бойкоту Паралімпіади. Про це у соцмережі Х написав глава МЗС України Андрій Сибіга. Міністр закликав політиків з інших країн відмовитися від відвідування церемонії відкриття Паралімпійських ігор у Мілані, якщо це ганебне рішення не скасують.
Я доручив послам України провести переговори з офіційними особами у країнах, де вони перебувають, та закликати їх не відвідувати церемонію відкриття, якщо це ганебне рішення не буде скасовано.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відреагував на позицію МЗС України.
"Кремль вважає, що всі спортсмени і олімпійці, і паралімпійці повинні мати право вільно виступати під прапорами своїх країн на міжнародних змаганнях, тим більше на Олімпіаді та Паралімпіаді. Це саме спортивне змагання, а "не політичні перегони".
На Іграх проходить 13-й медальний день. Українці виступатимуть лише в одній дисципліні. Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.