Одеська область може піти під воду: є 7 громад, де найнебезпечніше (інфографіка)

Оголошено жовтий рівень небезпеки

На Одещині є підвищений ризик підтоплень та паводків у весняний період. У березні-травні можливе підвищення рівня води, що може призвести до часткового затоплення прибережних територій.

Про це у відповіді на відповідний запит "Телеграфу" повідомили у Головному управлінні ДСНС в Одеській області. Як стало відомо, згідно з прогнозами Укргідромецентру, перевищення рівня води може статися у річках басейнів Дністра, Дунаю та Південного Бугу.

"Жовтий рівень небезпеки оголошено для нижньої течії Дністра та придунайських районів, де можливе часткове затоплення заплав та прибережних територій. Загалом ситуація оцінюється як контрольована, але з ймовірністю локальних надзвичайними ситуаціями техногенного та природного характеру в разі різкого потепління", — йдеться у повідомленні.

До зон підвищеного ризику при можливому підйомі води в річках Дністер та Дунай належать населені пункти:

Ренійська, Кілійська та Вилківська міські територіальні громади, Саф’янівська сільська громада (Ізмаїльський район)

Біляївська міська територіальна громада, Ясковська та Маяківська сільські громади (Одеський район)

Де є ризик підтоплення? Інфографіка: "Телеграф"

У зв’язку з цим рятувальники організують практичну та методичну допомогу місцевим громадам для підготовки до паводків та підтоплень.

Також у ДСНС 2024 року було зафіксовано 18 випадків локальних підтоплень, у 2025 році — 22 випадки, в основному через дощі та танення снігу на території, що прилягає до річок Дністер та Дунай.

Відповідь ДСНС на Одещині "Телеграфу"

