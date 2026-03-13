Від Зеленського до Буданова: кого намагалися вбити російські спецслужби

Замахи на керівництво України під час війни обчислюються десятками

Росіяни хотіли вбити не тільки керівника 3-го корпусу ЗСУ Андрія Білецького, замах на життя якого попередили в СБУ. Цілями російської розвідки чи найманців в різні роки вторгнення ставали й колишній очільник СБУ Василь Малюк, і ексголова ГУР Кирило Буданов, і президент України Володимир Зеленський.

Що потрібно знати

Серед головних цілей були керівники розвідки, командувачі ЗСУ та президент України

Частину змов вдалося викрити завдяки роботі українських спецслужб і контррозвідки

РФ використовувала агентурні мережі, диверсійні групи, планувала ракетні удари та атаки дронами

Загальна кількість замахів обраховується десятками, як не сотнями. "Телеграф" зібрав, що відомо про основні з них.

Дрони, ракети і агенти: що відомо про замахи на Буданова

На Кирила Буданова, чинного голову Офісу президента колишнього очільника Головного управління розвідки МО України, було здійснено понад 10 реальних спроб замахів, загалом їхня кількість може наближатися до двох десятків.

Кирило Буданов/ Джерело: ABC News

Одна з найбільш відомих — планування російськими спецслужбами вбивства Буданова перед інавгурацією Путіна у 2024 році. СБУ викрила мережу агентів ФСБ, серед яких були два працівники Управління держохорони, які і мали б забезпечувати недоторканість важливих персон, — один з них Андрій Гук, привіз до Одеси дрон та вибухівку з метою підірвати будинок Буданова. З іноземних джерел стало відомо, що росіяни планували й інший варіант — отримати дані про колону авто, де їхав Буданов, завдати по них ракетного удару, а потім — добивати дронами тих, хто вижив.

Командувачі ЗСУ під прицілом: замахи на Сирського і Залужного

Відомо про кілька спроб замаху на Головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. За словами самого генерала, він є однією з пріоритетних цілей для російських окупантів. Більшість ймовірних замахів планувалися або здійснювалися під час поїздок генерала безпосередньо до зони бойових дій. Ексголовком Валерій Залужний також неодноразово потрапляв під удар російськими ракетами по місцю його перебування.

П’ять замахів на початку війни: як намагалися вбити Зеленського

Володимир Зеленський

З початку повномасштабного вторгнення на життя президента України робилось чимало спроб замахів. Зокрема відомо, що на це відправлялися різні угрупування, в тому числі з-поміж найманців ПВК "Вагнер" та кадирівців. На початку вторгнення було загалом 5 замахів.

Один з перших замахів, про які повідомлялось офіційно планувався у лютому-березні 2022 року, злочинну групу очолював росіянин, що мав щонайменше двох спільників-українців. Щонайменше одна спроба була реалізована — Зеленський сам розповідав, що під час неї в Офісі президента загинули люди.

Перед інавгурацією Путіна у 2024 році планувалась ще одна спробу вбити Зеленського у польському аеропорту Жешув-Ясенка. Його планував здійснити польський військовий пенсіонер, завербований російськими спецслужбами достатньо давно.

Зауважимо, що вбивство Зеленського також було серед планів злочинної групи, яка готувала замах на Буданова та Малюка.

Раніше "Телеграф" розповідав, що ідея вбити українське керівництво держави та силових структур — ідея-фікс для російських посадовців. Про це, зокрема, неодноразово заявляв заступник голови Радбезу РФ Дмитро Мєдвєдєв.