Збірній України заборонили форму на Паралімпіаді (фото)
Українській команді терміново довелося міняти екіпірування
Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) заборонив парадну форму збірної України на Іграх-2026 у Мілані та Кортіна-д’Ампеццо (Італія). У результаті Синьо-жовтих довелося терміново "перевдягати".
Про це в інтерв’ю "Укрінформу" заявив президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич. На першому варіанті екіпірування збірної України було зображено карту з усіма регіонами України.
Ми підготували нашу спортивну, ні – навіть не спортивну, а парадну форму для нашої команди. Міжнародний Паралімпійський комітет сказав: "Ні, ні, ні – так не піде!" Мовляв, ця форма політична. І сказали, що ніхто не допустить, щоб ми вийшли в такій формі. Ця форма була дуже красива, дуже символічна і дуже акцентовано "кричала" про те, що є Україна у світі, в Європі, зі всіма своїми територіями без окупації Росією.
Ми ледве встигли виготовити нову форму, ледве встигли. Ми цю нову форму терміново автобусом везли в Італію, де вже знаходиться вся наша команда. А могли одягнути хлопців і дівчат ще тут у форму, яка вже була готова, а нам її заборонили. Ось така ситуація.
Цей скандал нагадав про неприємну ситуацію зі скелетоністом Владиславом Гераскевичем, якого дискваліфікував Міжнародний олімпійський комітет (МОК) через "шолом пам'яті". На цьому шоломі зображено фото спортсменів, які загинули внаслідок агресії РФ.
Нагадаємо, XIV Зимові Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року. Росія та Білорусь будуть представлені на Іграх без обмежень з прапором та гімном, через що низка країн, включаючи Україну, бойкотують церемонію відкриття Паралімпіади-2026.