Паралімпіада-2026: Україна завершила ігровий день медальним дублем

Синьо-жовті зібрали врожай медалей у парабіатлоні

У п’ятницю, 13 березня, на Паралімпійських іграх у Мілані відбулися спринтерські перегони переслідування серед біатлоністів з порушеннями зору. Українці Олександр Казік та Анатолій Ковалевський вибороли "срібло" та "бронзу" відповідно.

Що потрібно знати

Казік упустив "золото" у боротьбі з китайцем

Ковалевський виграв "бронзу"

Паралімпійські ігри завершаться в Італії 15 березня 2026 року

"Золото" здобув китаєць Ю Шуан, який здійснив справжнє диво. Про це повідомляє "Телеграф".

Річ у тім, що китайському парабіатлоністу вдалося відіграти понад хвилину у Казіка. Додамо, що Ярослав Решетинський посів 5-те місце, а Ігор Кравчук – 6-те. Дмитро Суярко не стартував.

Результати гонки

Додамо, Казік та Ковалевський стали мультимедалістами Паралімпіади-2026. Раніше Олександр виграв "золото" у спринті, а Анатолій був третім у цій дисципліні.

Зазначимо, на Паралімпіаді триває сьомий ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Тарас Радь приніс країні "срібло". Ірина Буй та Олександра Кононова додали у скарбничку Синьо-жовтих "срібло" та "бронзу" відповідно, а Григорій Вовчинський — "срібло". У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.