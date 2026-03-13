Путін у величезному плюсі. У Брюсселі назвали, скільки Росія отримує грошей після послаблення санкцій

Послаблення обмежень навіть на місяць будуть на руку Москві

Тимчасове зняття США санкції з Росії на тлі нафтової кризи, яку спричинила війна в Ірані, може посилити російську економіку. Адже щодня Кремль отримує мільйони доларів з продажу нафти.

Про це під час брифінгу у Брюсселі повідомили речники Єврокомісії, передає кореспондентка "Телеграфу". За їхніми словами, позиція ЄС залишається такою як була — санкції зараз не можна послаблювати.

Речниця Європейської комісії з фінансових питань Шівон МакҐаррі наголосила, що хоча виняток США щодо танкерів РФ та нафти тимчасовий, він точно відіграє свою роль. Адже Штати та Європа доклали багато зусиль, аби нафтова галузь приносила якомога менше прибутку Кремлю.

"Європейська комісія переконана, що обмеження ціни на нафту та наші санкції проти Росії є добре спрямованими, і вони залишаються чинними також в умовах нинішньої волатильності на нафтових ринках", — каже МакҐаррі.

Вона додала, що обмеження ціни на нафту виявилося ефективним у зменшенні доходів Росії від експорту нафти, водночас забезпечуючи стабільність нафтових ринків. Однак обсяги російського експорту при цьому залишаються стабільними. Кремль в жодному разі не повинен отримувати вигоду з війни проти Ірану.

Її слова доповнила головна речниця Європейської комісії Паула Піньо. Вона наголосила, що наразі не час послаблювати санкції проти Росії.

"Дозвольте лише доповнити те, що щойно сказала Шівон, словами президентки фон дер Ляєн, які вона цього тижня висловила дуже чітко:

Зараз не час послаблювати санкції проти Росії. І щоб також розуміти масштаб: за нашою інформацією, з початку конфлікту на Близькому Сході Росія отримує близько 150 мільйонів доларів США додаткових доходів щодня від продажу нафти, що робить її, ймовірно, найбільшим бенефіціаром цього конфлікту", — сказала Піньо.

Паула Піньо. Фото: відкриті джерела

Що передувало

У США ухвалили рішення тимчасово послабити санкції проти Росії на тлі нафтової кризи. Так російські енергоносії отримали ліцензію, яка дозволяє продавати партії нафти та нафтопродуктів, уже завантажені на танкери.

Відповідний документ опублікувало Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC). Термін дії дозвільного документа становить 1 місяць – до 11 квітня.

Таким чином Кремль зможе продавати нафту з тих танкерів, які внесені США до чорного списку. При цьому портам дозволено надавати цим суднам повний комплекс послуг.

