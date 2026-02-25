Гороскоп на 26 лютого: Ракам потрібно навести лад у своїх думках, а Козерогам варто відпочити

Астрологи радить знакам Зодіаку приділяти час відпочинку та особистим потребам

"Телеграф" представляє ваш щоденний гороскоп на завтра, 26 лютого, для всіх знаків Зодіаку. Дізнайтеся, що на вас чекає в четвер, до чого підготуватися і як провести цей день.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Ваша рішучість буде на піку, це допоможе закрити завдання, які довго відкладалися. Будьте обережні у висловлюваннях, оскільки випадковий жарт може зачепити близьку людину. Вечір краще провести у русі чи присвятити час улюбленим хобі.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Цього дня вам потрібно зосередитись на фінансових питаннях та довгостроковому плануванні бюджету. На вас чекають хороші новини, які стосуються роботи чи майбутніх проектів. Наприкінці дня побалуйте себе смачним.

Близнюки (21 травня — 20 червня)

Ваша чарівність завтра допоможе відкрити будь-які двері, тому сміливо призначайте важливі зустрічі та переговори. Інформації буде багато, намагайтеся відокремлювати головне від другорядного. Увечері буде вдалий момент для спонтанної прогулянки чи дзвінка до старого друга.

Рак (21 червня — 22 липня)

День обіцяє бути спокійним, постарайтеся навести лад у своїх думках та планах. Довіртеся до своєї інтуїції, вона вкаже вірний шлях у справах, які ви давно відкладали. Увечері постарайтеся створити навколо себе максимально усамітнену та тиху обстановку.

Лев (23 липня — 22 серпня)

Зараз чудовий час для командної роботи та обговорення ідей із колегами на роботі. Ваша харизма притягує та захоплює, тому не соромтеся брати на себе роль лідера, але не забувайте про відповідальність. В особистому житті можливий приємний сюрприз чи несподіваний знак уваги.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Завтра будьте готові, що на перший план вийдуть питання кар’єри та вашого професійного зростання. Виявіть старанність і керівництво обов’язково відзначить ваші результати. Головне — не поринайте в деталі настільки, щоб втратити загальну картину того, що відбувається. Увечері влаштуйте собі приємний шопінг.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

День сприятливий для навчання, розширення кругозору та нових знайомств. Більше спілкуйтеся з людьми, адже серед них можна знайти однодумців. Ваші дипломатичні навички допоможуть згладити гострі кути у колективі. Вечір присвятіть читанню книги або перегляду фільму, що надихає.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Будьте обережні з ризикованими фінансовими операціями та документами. Завтра той день, коли краще дотримуватись перевірених стратегій та слухати надійних людей. День може принести несподівані інсайти про ваші справжні стосунки з оточуючими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Цього дня у центрі вашої уваги опиняться партнерські відносини, як ділові, так і особисті. Намагайтеся більше слухати і менше доводити свою правоту в суперечках. Це хороший день для досягнення компромісів та укладання союзів. Увечері дозвольте собі розслабитися у приємній компанії.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

На вас чекає продуктивний робочий день, що вимагає дисципліни та уваги до дрібниць. Зверніть увагу на своє самопочуття, невелика пауза чи відпочинок підуть на користь. Вечір ідеальний для планування справ на решту тижня.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

У вас починається сприятливий період, творча енергія буде на висоті -так що дозвольте собі зайнятися мистецтвом або хобі. День чудово підходить для романтичних зустрічей та спілкування з близькими та друзями. Навколишні будуть тягнутися до вашого оптимізму та свіжих ідей, так що віддячте їх увагою.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Цього дня найкраще займатися домом, сім’єю та зміцненням свого внутрішнього стану. Можливі важливі розмови з близькими, які допоможуть прояснити давні непорозуміння. Створіть навколо себе атмосферу комфорту відновлення рівноваги.

