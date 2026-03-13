Маленьке диво: як у дитинстві виглядала найтитулованіша спортсменка України Ольга Харлан (фото)

Фехтувальниця порадувала фанатів милим дитячим знімком

Відома українська спортсменка Ольга Харлан приєдналася до популярного челенджу у threads. Користувачі показують свої актуальні та дитячі фото.

Що потрібно знати

Харлан приєдналася до популярного тренду у threads

Ольга показала, як виглядала у дитинстві

У мережі підтримали олімпійську чемпіонку компліментами

Ольга опублікувала своє дитяче фото, а також показала, "що з неї виросло". У мережі захопилися милою дитячою фотографією Ольги, а також її красою зараз, повідомляє "Телеграф".

Ольга Харлан у дитинстві/Фото: threads.com/@olgakharlan

Ольга Харлан/Фото: threads.com/@olgakharlan

У мережі масово засипали Харлан компліментами. Один із користувачів навіть назвав її "Барбі".

Довідка: Харлан — українська фехтувальниця на шаблях, дворазова олімпійська чемпіонка 2008 та 2024 років (у команді), шестиразова чемпіонка світу та восьмиразова чемпіонка Європи, дворазова чемпіонка Європейських ігор. За кількістю олімпійських медалей — найтитулованіша спортсменка України (6 нагород — 2 "золота", 1 "срібло" та 3 "бронзи").

Нагадаємо, на початку лютого Харлан оголосила про вагітність. Батьком дитини є титулований італійський фехтувальник Луїджі Самеле. Ольга закрутила з ним роман, коли ще була заміжня за українця.