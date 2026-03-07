Паралімпіада-2026: розклад та результати українців 8 березня

Синьо-жовті спробують повторити успіх першого ігрового дня

У неділю, 8 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбудеться другий медальний день. Українські паралімпійці змагатимуться за нагороди у біатлоні та сноубордингу.

Що потрібно знати

У другий ігровий день Синьо-жовті поборються за 6 комплектів нагород

У битву за медалі вступає український сноубордист

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати українських спортсменів 8 березня на Паралімпійських іграх. Українці претендують на медалі у біатлоні та сноубордингу.

Розклад та результати українців 8 березня на Паралімпійських іграх в Італії (оновлюється)

11:30 — 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Тарас Радь, Василь Кравчук, Григорій Шимко, Павло Баль, Олександр Алексик.

12:00 — 🥇Парасноубординг. Сноуборд-крос, чоловіки (клас SB-UL – для спортсменів з порушеннями верхніх кінцівок). Попередній раунд. Владислав Хільченко.

13:10 — 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Олександра Кононова, Людмила Ляшенко, Богдана Конашук, Ірина Буй.

13:30 — 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Григорій Вовчинський, Серафим Драгун, Сергій Романюк, Дмитро Середа.

14:15 — 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, жінки (спортсменки з порушеннями зору). Романа Лобашева, Ілона Варковець, Олександра Даниленко, Оксана Шишкова.

15:00 — 🥇Парабіатлон. Індивідуальні перегони, чоловіки (спортсмени з порушеннями зору). Олександр Казік, Ярослав Решетинський, Анатолій Ковалевський, Дмитро Суярко, Максим Мурашковський.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 медалей у біатлоні, включаючи 3 золоті.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.