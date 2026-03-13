Чекати на наслідки від ЄС? Через скандал з monobank може постраждати не лише Гороховський, а й вся Україна

Скандал з персональними даними клієнтки може мати наслідки для Олега Гороховського та українських фінустанов

Оприлюднивши в соцмережах фото клієнтки, зроблене під час відеоверифікації, співвласник Monobank Олег Гороховський порушив європейське законодавство, що може мати певні негативні наслідки. Проте на вступ нашої держави до Євросоюзу це навряд чи вплине.

Що потрібно знати:

Олег Гороховський порушив деякі закони Євросоюзу

За відшкодуванням моральної шкоди потерпіла може звернутись як в український, так і в європейський суд

Інцидент не стане перешкодою для євроінтеграції України

Такий інцидент може викликати більш прискіпливу увагу єврокомісарів до відповідності законодавчих змін в Україні директивам ЄС. Про це в коментарі "Телеграфу" розповів економічний оглядач інформагенції "Інтерфакс-Україна" Олександр Крамаренко.

Кардинально різні наслідки

— Чим Україні, "Монобанку" та Олегу Гороховському може загрожувати ця скандальна історія?

— Наскільки я розумію, він (Олег Гороховський — ред.) не є посадовою особою банку, який є емітентом цих карток, тому особисто для нього це питання скоріше, ну, якихось юридичних процедур, але формально він не є посадовою особою цього банку.

Можуть бути якісь наслідки у випадку, якщо підуть, можливо, якісь позови від цієї пані, але як це буде кваліфіковано судом, я, наприклад, не знаю. Проте може бути дуже широкий спектр наслідків, але дуже важливо, що він не є посадовою особою.

Саме ця обставина може вплинути як в кращу для Гороховського сторону, так і в гіршу. Оскільки він з одного боку не є посадовою особою, а з іншого боку, він розповсюджує персональну інформацію. Тому суд може покласти відповідальність як на нього, так і на тих, хто допустив цей витік.

— А як щодо покарання для "Монобанку"? Які наслідки можуть бути?

— Це залежить від поведінки клієнтів, від їх позовів до суду, якщо такі будуть подані. Можливо, вони будуть скаржитись, наприклад, на використання додатка, через який це відбувалося, до відповідних майданчиків, де ці додатки банківські завантажуються клієнтами. Також багато залежить від висновків НБУ щодо цієї ситуації.

Далі, залежно від реакції Національного банку та цих майданчиків, можуть бути дуже різні наслідки. Регулятор (НБУ — ред.) традиційно не коментує деталі, поки не ухвалить остаточного рішення, — і це абсолютно слушна позиція. Вони повинні так робити. Нічого іншого і не може бути, поки не будуть з'ясовані всі обставини, поки ці обставини не будуть належним чином кваліфіковані та оцінені.

Олександр Крамаренко

Неприємна ситуація для "Універсал Банку"

— Юридично Monobank не є банком. Це IT-продукт компанії Fintech Band, співзасновником якої є Гороховський. Усі користувачі Monobank насправді є клієнтами АТ "Універсал Банк". Кого в цьому випадку можуть притягнути до відповідальності?

— Тут потрібно дивитися, хто з ким підписує договір. Людина підписує договір на обслуговування, очевидно, з "Універсал Банком". Якщо "Універсал Банк" залучає якусь сторонню структуру як підрядника, наскільки я розумію, там саме така ситуація. Там нема фінансової компанії, яка випускає картки. Це картки реально "Універсал Банку". Він є емітентом, судячи зі статистики, яку публікує і він, і Національний банк на своїх сайтах. Тож, очевидно, відповідачем буде "Універсал Банк".

І, я б сказав, це випробування для юридичних служб, служб комплаєнсу та інших служб цього банку. Це дуже неприємна насправді ситуація. Я волів би, з огляду на масштаби цього банку, щоб все закінчилося для нього добре, але може бути по-різному.

Все залежить від клієнтки

— Порушення європейського законодавства, зокрема GDPR, як може позначитись на Україні, поки ми є не членами ЄС?

— GDPR — це законодавство про належне використання персональних даних. Ці закони діють в країнах ЄС, відповідний закон діє в Україні.

Є відповідні розділи в законі, наскільки я пам'ятаю, про банки і банківську діяльність, щодо банківської таємниці. І тут особливість полягає в тому, що ця пані знаходилась на території Німеччини.

І це, в принципі, означає, що ця справа може розглядатися компетентними органами Німеччини. Тобто вона в цій ситуації, хоч і не є громадянкою, але вона знаходилась там і цей інцидент може розглядатись як порушення її прав.

Далі буде залежати чи від того, чи вона буде подавати позов в український суд, чи вона не буде подавати позов, чи вона буде подавати позов і в німецький суд, чи вона не буде подавати, чи вона буде подавати позов в обидва суди. Далі все залежить від її позиції. Мені дуже шкода що з нею це сталося, вона точно не заслуговувала на цю сумнівну славу, яку отримала, на жаль.

— Це може якось вплинути на наш майбутній вступ в ЄС, з огляду на те, що українські громадяни так відверто порушують європейське законодавство.

— Ми беремо на себе певні зобов'язання у зв'язку з вступом до Євросоюзу. І ми будемо ще міняти наше законодавство, відповідно до тих директив, які діють в ЄС.

Система така, що директиви ЄС є рамковими і країна, яка хоче туди вступити, повинна привести своє законодавство до того стану, який відповідає цим директивам. Законодавство може бути дещо різним в різних країнах, це нормально, але загальна рамка має бути спільною для всіх членів ЄС.

Але тут працює наступна історія. Якщо, внаслідок цих підготовчих процедур, українське національне законодавство у майбутньому стане більш жорстким, то воно не буде застосоване до оцінки цього скандалу, оскільки закон не має зворотної дії. Водночас законодавство, яке діє в Німеччині зараз, воно може бути використано для правової оцінки цієї ситуації. З відповідними наслідками.

Тому максимум, що може загрожувати Україні на шляху вступу, можливо, перемовники з боку ЄС будуть більш прискіпливо дивитися на якість законодавства нового, яке буде змінюватись відповідно до директиви ЄС перед вступом. Проте я можу сказати, що наш уряд в певних випадках вже запроваджує більш жорсткі вимоги, ніж діють в ЄС.

Олег Гороховський

Раніше "Телеграф" розповідав, що Олег Гороховський перепросив і дав обіцянку клієнтам Monobank. А також, які наслідки для нього матиме цей інцидент.