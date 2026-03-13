Росіяни хотіли ліквідувати командира "Трійки" Білецького: у СБУ розповіли деталі
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
СБУ затримала російського агента, який готував ракетно-бомбовий удар по командиру Третього армійського корпусу Андрію Білецькому. Щоб скоригувати повітряну атаку, російські спецслужби завербували оператора БПЛА з іншої бригади, яка виконує завдання на Харківщині.
Про це повідомили у прес-службі СБУ 13 березня.
"Для збору розвідданих агент використав свій доступ до службової інформації, а також намагався завуальовано випитувати грифовану інформацію у колег по службі. Водночас фігурант мав злити окупантам дислокацію штабу та навчального центру своєї бригади, за якими ворог готував окремий обстріл", — йдеться у повідомленні.
На фінальному етапі спецоперації агента було затримано на території гарнізону. У нього вилучено смартфон, з якого він тримав зв’язок із росіянами.
Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Новина доповнюється…