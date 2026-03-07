Прапор був, а спортсмени — ні. Чому Україна бойкотувала відкриття Паралімпіади-2026 та хто її підтримав

Український стяг глядачі вітали гучними оплесками

Організатори зимових Паралімпійських ігор 2026, попри бойкотування з боку України, винесли синьо-жовтий прапор під час церемонії відкриття. Схожі ситуації відбулись й з іншими країнами.

Про це повідомляє The Intependent. Зазначається, що подія сталась на "Арені ді Верона" у Вероні, Італія.

Як пише видання, публікуючи відповідні фото, український прапор та табличку винесли двоє волонтерок. Однак Україна не брала участі в церемонії відкриття, а у Паралімпійських іграх бере. Цікаво, що реакція глядачів на цю самодіяльність організаторів була теплою, адже синьо-жовтий стяг вітали гучними оплесками та вигуками.

Прапор України на Паралімпійських іграх 2026. Фото: Getty Images

Прапор України на Паралімпійських іграх 2026. Фото: Getty Images

Зауважимо, що Україна бойкотувала церемонію відкриття Паралімпіади 2026 року, яка проходить з 6 по 15 березня, через участь російських та білоруських спортсменів. Адже їм дозволили виносити свої національні прапори, а українським представникам заборонили навіть спортивну форму з мапою держави під час змагань.

Прапор Польщі на Паралімпійських іграх 2026. Фото: Getty Images

Прапор Росії на Паралімпійських іграх 2026. Фото: Getty Images

Які ще країни бойкотують церемонію відкриття Паралімпійських ігор 2026

Відомо, що ініціатором бойкоту виступила саме Україна, після цього більшість країн Європи, ЄС та навіть Канада долучились. Вони назвали дозвіл участі представників країни-агресорки неприпустимим та не правильним. При цьому у Вероні на відкритті організатори також винесли прапор Польщі з табличкою.

Які країни бойкотували:

Україна (ініціатор бойкоту)

Польща

Чехія

Латвія

Естонія

Фінляндія

Литва

Німеччина

Нідерланди

Канада

Хорватія

Австрія

Румунія

Велика Британія

Франція

Європейський Союз

Для довідки

Паралімпійські ігри — це міжнародні спортивні змагання найвищого рівня для людей з інвалідністю (з порушеннями опорно-рухового апарату, зору, інтелектуальними порушеннями тощо). Вони проводяться кожні чотири роки після Олімпійських ігор на тих же аренах.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Польща планує вирізати виступи росіян та білорусів на Іграх під час трансляції.