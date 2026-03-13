Великдень чи Пасха? Перевір себе на знання української до свята (тест)

Три короткі питання допоможуть уникати помилок у майбутньому

Чимало українців щодня спілкуються рідною мовою, однак з наближенням свят виникають питання: а як правильно вітати, що відповідати тощо. Особливо актуально це щодо релігійних свят, зокрема Великодня, яке у 2026 святкують 12 квітня.

"Телеграф" зібрав три найпопулярніших питання та подав їх у форматі тесту. Аби читач сам зміг перевірити рівень знань українською та знайти відповідь.

Тест на знання українською про Великдень

Зауважимо, що питання стосуватимуться не тільки розмовного стилю, а й правильності написання та пунктуації. Усі правильні відповіді — у кінці матеріалу.

1.Яки варіант листівки правильний?

А) Вітаю Марія з святом Великодня.

Б) Вітаю, Маріє, зі святом Великодня.

В) Вітаю, Марія, зі святом Великодня.

Г) Вітаю, Марія зі святом Великодня.

2.Як правильно вітатись на Великдень?

А) Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!

Б) Христос народився! Славімо його!

В) Христос Воскрес! Славімо його!

Г) Христос хрещається! У річці Йордані!

3.Що таке паска?

А) Друга назва Великодня;

Б) Великодній традиційний хліб;

В) Загальна назва великодніх вихідних;

Г) Форма для випікання хліба.

Відповіли на всі три питання? Перевірте їх правильність нижче.

Правильні відповіді: 1 — Б, 2 — А, 3 — Б.

Усе правильно? Тоді вітаємо, вчителька української вами пишалася б! Якщо ж виникли сумніви, пояснюємо кожен пункт:

У варіанті А не проставленні правильно розділові та ім'я не провідмінювано. Варіант В — помилка у відмінювані ім'я, правильно Маріє, а у варіанті Г — загубилась кома. В українській звертання з двох боків виділяються комами. Традиційно правильно вітатись саме "Христос Воскрес! Воїстину Воскрес!" Адже варіант Б — різдвяне вітання, В — мікс двох попередніх, а Г — вітання на Водохреща. Паска — це традиційний хліб, що печуть на Великдень. А Пасха (варіант А) — це назва свята у євреїв. Варіант В та Г неправильні.

