США зняли санкції з російської нафти. Скільки вона коштує зараз

Поки що дозвіл тимчасовий

США тимчасово пом'якшили нафтові санкції проти Росії. Країни до 11 квітня можуть купувати російську нафту, яку було завантажено на судна до 12 березня.

Що треба знати:

Війна на Близькому Сході спровокувала глобальну кризу на нафтовому ринку

США намагаються врегулювати ситуацію коштом російської нафти

За оцінками експертів, прибутки Росії різко зростуть

Про це повідомив міністр фінансів США Скот Бессент у соцмережі X. Він заявив, що РФ нібито не отримає значних прибутків в результаті пом'якшення санкцій. Управління контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США видало відповідну ліцензію.

Цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в транзиті, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються в місці видобутку, — пише Бессент

США видали ліцензію на продаж російської нафти

Трамп тимчасово зняв нафтові санкції з Росії — що передувало

Після початку військової операції США та Ізраїлю проти Ірану, світові ціни на нафту різко пішли в гору. Спочатку Штати "пробили діру" у санкціях, дозволивши Індії протягом 30 днів купувати російську нафту.

Невдовзі Трамп заявив, що нафтові санкції проти Росії буде скасовано до стабілізації ситуації з цінами на нафту. Він додав "можливо, нам не доведеться їх знову вводити".

Скільки зараз коштує нафта та що викликало стрибок цін

Світовий нафтовий ринок зазнав масштабної кризи на тлі конфлікту на Близькому Сході. Через порушення поставок, зупинку танкерів та удари по нафтовій інфраструктурі видобуток знизився на мільйони барелів, а ціни на нафту різко зросли.

Станом на 7:00 п'ятниці, 13 березня, за даними порталу maanimo, вартість нафти марки Brent встановилася на рівні 100,30$/барель. Ціновий рекорд для цієї марки після початку війни в Ірані був 108,07$/барель. До початку операції ціна складала 72,87$/барель.

Ціна нафти маркки Brent

Російська марка експортної нафтової суміші Urals коштує Urals 96,41 $/барель. Ця марка є основним маркером для російської нафти. До початку операції на Близькому сході вартість Urals була на рівні 70,04$/барель.

Ціна нафти маркки Urals

Санкції США проти Росії

Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та Лукойл 22 жовтня 2025 року. Компанії були внесені до списку SDN (червоний список найбільш жорстких санкцій), що передбачає повне блокування активів та заборону на будь-які операції.

До санкційного списку увійшло понад 30 підрозділів обох компаній, зокрема нафтові родовища, газові та нафтопереробні заводи в РФ. Ці санкції, разом із санкціями проти "тіньового" флоту танкерів, що перевозять російську нафту, вважаються одними з найуспішніших у примушуванні Росії до припинення війни в Україні.

Після повномасштабного вторгнення РФ на Україну тодішній президент США Джо Байден запровадив "нищівні" санкції проти Росії. Вони передбачають обмеження можливості російських компаній вести розрахунки в доларах, тощо.

Також Штати 22 і 23 лютого 2022 року ввели санкції проти банків, що фінансують оборонну промисловість (ВЕБ, Промсвязьбанку та їхніх 42 дочірніх структур, включно з ФК ЦСКА). 23 лютого 2022 року США ввели санкції проти швейцарської компанії Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", та її виконавчого директора Маттіаса Варніга.

