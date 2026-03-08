Паралімпіада-2026: українка Кононова виграла другу медаль на Іграх

Парабіатлоністка Кононова стала мультимедалісткою Ігор

У неділю, 8 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися біатлонні індивідуальні перегони серед жінок з ураженнями опорно-рухового апарату (клас стоячи). Українка Олександра Кононова виграла "бронзу"

Що потрібно знати

Кононова виграла другу медаль на Паралімпіаді-2026

Олександра стала третьою в "індивідуалці"

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Канадка Наталі Вілкі виграла індивідуальні перегони на Паралімпіаді, китаянка Жао Жикінг стала другою, українка Кононова — третя. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Олександра Кононова цього дня виграла "золото" у спринті. Усього на рахунку українки 6 паралімпійських медалей у біатлоні (3 "золота") та 5 медалей у лижних перегонах (3 "золота").

На Паралімпіаді-2026 відбувається другий медальний день. Українці борються за нагороди у двох видах спорту. Парабіатлоніст Тарас Радь виграв "бронзу" в індивідуальній гонці.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.