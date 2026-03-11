Німці принизили Росію на Паралімпіаді-2026 (відео)
На Іграх пролунав черговий скандал через участь росіян
Німецька лижниця Лінн Казмаєр разом зі своїм гідом Флоріаном Бауманом виступили з протестом проти участі Росії із прапором та гімном на Паралімпіаді в Італії. Це сталося на церемонії нагородження призерів жіночого спринту серед спортсменок із порушеннями зору.
Що потрібно знати
- Росіянка Багіян виграла "золото"
- Німецькі лижники демонстративно відвернулися від прапора РФ на нагородженні
- Німці також відмовилися від спільних фото з представниками Росії
Лінн та Флоріан відмовилися від спільних фото з росіянкою Анастасією Багіян та її гідом Сергієм Синякіним, а також влаштували акцію протесту прямо під час виконання гімну РФ. Про це повідомляє sportschau.de.
Німецькі спортсмени демонстративно відвернулися у бік, коли звучав російський національний гімн. Крім того, Лін і Флоріан не зняли головні убори, що є проявом неповаги. Після нагородження німці відмовили росіянам у спільному селфі. Казмаєр та Бауман підтримали Україну, а також виступили проти участі РФ у міжнародних змаганнях із прапором та гімном.
Ми вирішили не підіймати голови та не повертатися до російського прапора, бо ми цього не підтримуємо. З політичного погляду ми просто не можемо з цим упокоритися.
Зазначимо, Багіян виграла "золото" у спринті, Казмаєр фінішувала другою, а "бронзу" здобула китайка Цун Цзіхун із гідом Лю Цзясюанем. Вони сфотографувалися із росіянами.
На Паралімпіаді-2026 відбувається п’ятий ігровий день. Українці змагаються за медалі у двох дисциплінах паралижного спорту. Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 "золота". Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".
Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.
Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.