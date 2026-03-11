Німці принизили Росію на Паралімпіаді-2026 (відео)

На Іграх пролунав черговий скандал через участь росіян

Німецька лижниця Лінн Казмаєр разом зі своїм гідом Флоріаном Бауманом виступили з протестом проти участі Росії із прапором та гімном на Паралімпіаді в Італії. Це сталося на церемонії нагородження призерів жіночого спринту серед спортсменок із порушеннями зору.

Що потрібно знати

Росіянка Багіян виграла "золото"

Німецькі лижники демонстративно відвернулися від прапора РФ на нагородженні

Німці також відмовилися від спільних фото з представниками Росії

Лінн та Флоріан відмовилися від спільних фото з росіянкою Анастасією Багіян та її гідом Сергієм Синякіним, а також влаштували акцію протесту прямо під час виконання гімну РФ. Про це повідомляє sportschau.de.

Німецькі спортсмени демонстративно відвернулися у бік, коли звучав російський національний гімн. Крім того, Лін і Флоріан не зняли головні убори, що є проявом неповаги. Після нагородження німці відмовили росіянам у спільному селфі. Казмаєр та Бауман підтримали Україну, а також виступили проти участі РФ у міжнародних змаганнях із прапором та гімном.

Ми вирішили не підіймати голови та не повертатися до російського прапора, бо ми цього не підтримуємо. З політичного погляду ми просто не можемо з цим упокоритися. Лінн Казмаєр

Зазначимо, Багіян виграла "золото" у спринті, Казмаєр фінішувала другою, а "бронзу" здобула китайка Цун Цзіхун із гідом Лю Цзясюанем. Вони сфотографувалися із росіянами.

На Паралімпіаді-2026 відбувається п’ятий ігровий день. Українці змагаються за медалі у двох дисциплінах паралижного спорту. Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 "золота". Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.