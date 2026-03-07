Паралімпіада-2026: українські біатлоністки принесли країні медальний дубль

Українки виграли перші медалі у біатлоні

У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися спринтерські перегони з біатлону серед жінок (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас стоячи). Перемогу у спринті здобула українка Олександра Кононова, "бронзу" здобула ще одна представниця України Людмила Ляшенко.

Що потрібно знати

Кононова принесла Україні "золото" у парабіатлоні

Ляшенко виграла "бронзу" у цій дисципліні

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Кононова пройшла дистанцію без промахів, Ляшенко одного разу промахнулася. Про це повідомляє "Телеграф". "Срібло" дісталося канадці Наталі Вілкі.

Кононова – титулована українська парабіатлоністка. 35-річна спортсменка вигравала два "золота" ще у Ванкувері та Сочі (гонки на 12,5 км). Також на її рахунку "срібло" на Іграх у Сочі та Пекіні (гонки на 10 км). Крім того, вона виграла 5 олімпійських медалей у лижних перегонах.

Ляшенко виграла свою шосту нагороду на рівні Олімпіад. Раніше вона брала "золото" (естафета на Іграх-2018, гонка на 12,5 км), "срібло" (гонка на 12,5 км у Пекіні) та "бронзу" (гонка на 10 км у Пекіні та гонка на 6 км у Пхенчхані).

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 проходить перший медальний день. Українці борються за нагороди у біатлоні одразу у кількох класах. Тарас Радь приніс Україні перше "золото" на Іграх.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.