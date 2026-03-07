Росію освистали на Паралімпіаді. Як зустріли Україну?

Росію вороже зустріли трибуни в Італії

В Італії урочисто відкрилися XIV Зимові Паралімпійські ігри в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо. Поява прапора РФ на олімпійській арені у Вероні викликала обурення в уболівальників.

Що потрібно знати

Україна бойкотувала урочисту церемонію відкриття Паралімпіади-2026

Російський прапор уперше за 12 років з’явився на Паралімпійських іграх

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Збірна РФ вперше з 2014 року взяла участь у параді націй на Паралімпійських іграх із прапором. Поява росіян та російського триколору на церемонії відкриття Ігор викликало освистування з боку вболівальників, передає AFP.

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив шести російським спортсменам та чотирьом спортсменам з Білорусі представляти свої країни на Паралімпіаді-2026. Прапороносцями РФ стали лижниця-гонщиця Анастасія Багян та гірськолижник Олексій Бугаєв.

Україну на церемонії відкриття Паралімпіади-2026 представляли два волонтери, які несли синьо-жовтий стяг. Поява українського прапора була зустрінута довгими оплесками. До речі, делегація України у повному складі бойкотувала церемонію відкриття через участь росіян. Українці заборонили організаторам використання прапора України на заході, проте ті зробили по-своєму.

Український прапор на Відкритті Паралімпіади-2026/Фото: Getty Images

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 проходить перший медальний день. Українці борються за нагороди у біатлоні одразу у кількох класах.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.