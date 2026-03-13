Паралимпиада-2026: украинки выиграли двойной подиум в биатлоне

Сине-желтые блестяще выступают в парабиатлоне

В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонисток в классе стоя. Сразу две украинки завоевали награды.

Что нужно знать

Буй выиграла "серебро" в спринтерской гонке преследования

Кононова стала третьей

Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года

"Золото" выиграла представительница Канады Натали Уилки, "серебро" добыла Ирина Буй, Александра Кононова стала третьей. Об этом сообщает "Телеграф". Еще две украинки Людмила Ляшенко и Богдана Конашук заняли 6-е и 7-е места соответственно.

Результаты гонки

Кононова на этой Паралимпиаде завоевала третью награду. Накануне она выиграла "спринт" и стала третьей в "индивидуалке". Буй завоевала свою первую награду на ПИ-2026.

Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Тарас Радь принес стране "серебро". В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.

Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.