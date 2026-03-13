Паралимпиада-2026: украинки выиграли двойной подиум в биатлоне
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Сине-желтые блестяще выступают в парабиатлоне
В пятницу, 13 марта, на Паралимпийских играх в Милане состоялась спринтерская гонка преследования среди биатлонисток в классе стоя. Сразу две украинки завоевали награды.
Что нужно знать
- Буй выиграла "серебро" в спринтерской гонке преследования
- Кононова стала третьей
- Паралимпийские игры завершатся в Италии 15 марта 2026 года
"Золото" выиграла представительница Канады Натали Уилки, "серебро" добыла Ирина Буй, Александра Кононова стала третьей. Об этом сообщает "Телеграф". Еще две украинки Людмила Ляшенко и Богдана Конашук заняли 6-е и 7-е места соответственно.
Кононова на этой Паралимпиаде завоевала третью награду. Накануне она выиграла "спринт" и стала третьей в "индивидуалке". Буй завоевала свою первую награду на ПИ-2026.
Отметим, на Паралимпиаде проходит седьмой игровой день. Украинцы борются за медали в 3 видах спорта. Тарас Радь принес стране "серебро". В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. На следующий день биатлонисты принесли в копилку нашей команды "серебро" и 3 "бронзы".
Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026.
Перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. Международный паралимпийский комитет запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины. Также на Играх прогремел скандал из-за патриотических сережек парабиатлонистки Кононовой.