Україна виграла перше "золото" на Паралімпіаді-2026

Синьо-жовті блискуче стартували на Іграх

У суботу, 7 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися чоловічі перегони з біатлону (з ураженнями опорно-рухового апарату, клас сидячи). Українець Тарас Радь виборов золоту нагороду.

Що потрібно знати

Радь приніс Україні "золото" у парабіатлоні

На минулій Паралімпіаді Тарас був другим у цій дисципліні

Паралімпійські ігри пройдуть в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Тарас показав найкращий час на дистанції, пройшовши її без промахів, передає "Телеграф". У боротьбі за "золото" Радь випередив двох представників Китаю.

Ця нагорода стала першою для збірної України на Паралімпійських іграх-2026. Додамо, що за крок від подіуму зупинився ще один українець, Василь Кравчук.

Для Радя це друге паралімпійське "золото" у кар’єрі. У 2018 році він став чемпіоном у гонці на 12.5 км, а у Пекіні виграв "срібло" у спринті на 6 км.

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 проходить перший медальний день. Українці борються за нагороди у біатлоні одразу у кількох класах.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.