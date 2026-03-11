Путіну присвятили "золото" Паралімпіади

Міжнародний паралімпійський комітет поки що не відреагував на політичну заяву російського паралижника

У середу, 11 березня, російський параспортсмен Іван Голубков виграв "золоту" медаль на Паралімпійських іграх в Італії у гонці з роздільним стартом на 10 км серед спортсменів із порушеннями опорно-рухового апарату (клас сидячи). Після перемоги він присвятив медаль голові Кремля Володимиру Путіну.

Що потрібно знати

Голубков виграв "золото" на Паралімпіаді

Росіянин присвятив медаль Путіну

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Відповідний коментар Голубкова наводить "Р-Спорт". Паралижник привітав президента Росії із медаллю.

Мені цього року тридцять років. Ця медаль для усієї нашої країни. Дякую моїм близьким, друзям, усім, хто вболіває. Хочу і президента привітати. Уславлювати свою країну дорогого варто. Також присвячую медаль "Громова Тім" (лижникам, які тренуються під керівництвом Ірини Громової — ред.). Хлопці не змогли приїхати, тож присвячую нашій лижній команді. Іван Голубков

Додамо, що Іван виступає у класі LW11.5 (ураження нижніх кінцівок та тулуба). Він переміг у "роздільці", випередивши двох китайців Мао Чжуну ("срібло") та Чжен Пена ("бронза").

На Паралімпіаді-2026 відбувається п’ятий ігровий день. Українці борються за медалі у двох дисциплінах паралижного спорту. Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Наступного дня біатлоністи принесли в скарбничку нашої команди "срібло" та 3 "бронзи".

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026.

Перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. Міжнародний паралімпійський комітет заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено мапу України. Також на Іграх прогримів скандал через патріотичні сережки парабіатлоністки Кононової.