Паралімпіада-2026: українець Радь став мультимедалістом Ігор

Українець припустився 1 промаху на 4 вогневих рубежах

У неділю, 8 березня, на Паралімпійських іграх в Італії відбулися біатлонні індивідуальні перегони серед чоловіків з ураженнями опорно-рухового апарату (клас сидячи). Українець Тарас Радь виграв "бронзу"

Що потрібно знати

Радь виграв другу медаль на Паралімпіаді-2026

Тарас став третім у "індивідуалці"

Паралімпійські ігри відбудуться в Італії з 6 по 15 березня 2026 року

Перемогу у змаганнях здобув китаєць Лю Цзисюй, друге місце у його співвітчизника Мао Чжун’у, третє в українця Тарас Радя. Про це повідомляє "Телеграф".

Зазначимо, у суботу, 7 березня, на Паралімпіаді-2026 пройшов перший медальний день, який подарував Україні 6 нагород у біатлоні, включаючи 3 золоті. Медаль найвищої проби цього дня завоював Радь. Усього на рахунку 26-річного Тараса 6 паралімпійських нагород, дві з яких золоті.

На Паралімпіаді-2026 відбувається другий медальний день. Українці борються за нагороди у двох видах спорту.

Нагадаємо, Росія та Білорусь представлені на Паралімпіаді-2026 без обмежень (з прапором та гімном), через що низка країн, включаючи Україну, бойкотували або частково бойкотували церемонію відкриття Паралімпіади-2026. Крім того, перед стартом Ігор пролунав скандал із формою збірної України. МПК заборонив Синьо-жовтим парадне екіпірування, на якому зображено карту України.