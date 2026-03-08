Паралимпиада-2026: украинка Кононова выиграла вторую медаль на Играх

Парабиатлонистка Кононова стала мультимедалисткой Игр

В воскресенье, 8 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась биатлонная индивидуальная гонка среди женщин с поражениями опорно-двигательного аппарата (класс стоя). Украинка Александра Кононова выиграла "бронзу".

Что нужно знать

Кононова выиграла вторую медаль на Паралимпиаде-2026

Александра стала третьей в "индивидуалке"

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Канадка Натали Уилки выиграла индивидуальную гонку на Паралимпиаде, китаянка Жао Жикинг стала второй, украинка Кононова — третья. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 прошел первый медальный день, который подарил Украине 6 наград в биатлоне, включая 3 золотых. Александра Кононова в этот день выиграла "золото" в спринте. Всего на счету украинки 6 паралимпийских медалей в биатлоне (3 "золота") и 5 медалей в лыжных гонках (3 "золота").

На Паралимпиаде-2026 проходит второй медальный день. Украинцы борются за награды в двух видах спорта. Парабиатлонист Тарас Радь выиграл "бронзу" в индивидуальной гонке.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали либо частично бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.