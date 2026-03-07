Паралимпиада-2026: украинские биатлонистки принесли стране медальный дубль

Украинки выиграли первые медали в биатлоне

В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась спринтерская гонка по биатлону среди женщин (с поражениями опорно-двигательного аппарата, класс стоя). Победу в спринте завоевала украинка Александра Кононова, "бронзу" добыла еще одна представительница Украины Людмила Ляшенко.

Что нужно знать

Кононова принесла Украине "золото" в парабиатлоне

Ляшенко выиграла "бронзу" в этой дисциплине

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Кононова прошла дистанцию без промахов, Ляшенко один раз промахнулась. Об этом сообщает "Телеграф". "Серебро" досталось канадке Натали Уилки.

Кононова — титулованная украинская парабиатлонистка. 35-летняя спортсменка выигрывала два "золота" еще в Ванкувере и Сочи (гонки на 12,5 км). Также на ее счету "серебро" на Играх в Сочи и Пекине (гонки на 10 км). Кроме того, она выиграла 5 олимпийских медалей в лыжных гонках.

Ляшенко выиграла свою шестую награду на уровне Олимпиад. Ранее она брала "золото" (эстафета на Играх-2018, гонка на 12,5 км), "серебро" (гонка на 12,5 км в Пекине) и "бронзу" (гонка на 10 км в Пекине и гонка на 6 км в Пхенчхане).

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 проходит первый медальный день. Украинцы борются за награды в биатлоне сразу в нескольких классах. Тарас Радь принес Украине первое "золото" на Играх.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.