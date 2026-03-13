На Одесчине заметили стаю необычных птиц: у них есть "грива" и крепкий клюв (видео)

Популяция этого вида сильно пострадала из-за загрязнения водоемов и потери природных мест обитания

В Национальный природный парк "Тузловские лиманы", что в Одесской области, прилетели необычные птицы. Речь идет за вьющихся пеликанов, которые занесены в Красную книгу "Украина".

О появлении редких гостей сообщил эколог Иван Русев. "Телеграф" расскажет детали.

Пока птицы держатся на проливе между Черным морем и лиманами, где вместе с большими бакланами охотятся на рыбу. Вьющийся пеликан является одной из самых больших птиц Европы — размах его крыльев может достигать почти трех метров. Свое название вид получил из-за характерных удлиненных перьев на затылке, напоминающих "гриву".

Экологи отмечают, что этот вид имеет статус уязвимого и занесен в Красную книгу Украины. Ранее в этом сезоне в парк уже вернулись розовые фламинго и розовые пеликаны.

Что еще интересного известно о пеликанах

Клюв пеликана – это самый вместительный клюв в мире. Кожаный мешок под ним может вместить до 12-15 литров воды, что в три раза больше объема их желудка.

Пеликаны — едва ли не единственные птицы, умеющие охотиться вместе. Они выстраиваются в полукруг и, ударяя крыльями по воде, вытесняют рыбу на мель, где ее легче поймать. Часто к ним "примазываются" бакланы (как и было замечено в новости), которые ныряют глубже и выгоняют рыбу на поверхность прямо к пеликанам.

Пеликаны

Несмотря на то, что они весят до 12-15 кг, их кости очень легки и наполнены воздухом. Скелет пеликана составляет всего около 10% от общего веса тела.

В отличие от многих водоплавающих птиц, розовые и вьющиеся пеликаны не могут глубоко нырять из-за высокой плавучести (как поплавки). Они просто погружают голову и длинную шею под воду.

Кудрявый пеликан гораздо реже розового. Это глобально уязвимый вид. Их популяция сильно пострадала из-за загрязнения водоемов и потери природных мест обитания.

Ранее "Телеграф" писал, известно сейчас о самых известных аистах Украины.