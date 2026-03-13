Известный эколог погиб в ДТП под Киевом: чем он запомнился в Украине

Подробности трагедии пока неизвестны

В дорожно-транспортом происшествии под Киевом погиб известный украинский эколог Владимир Бойренко. Ему было 67 лет.

Об этом на своей странице в Facebook 13 марта сообщила его супруга Ольга Мусафирова. По ее словам, информация о похоронах появится позже.

"О времени и месте похорон наша семья сообщит дополнительно. Прошу отнестись с пониманием и не звонить мне сейчас", — отметила она.

Владимир Борейко — кто это

Украинский эколог, биолог, охранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор Гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 г. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 г.).

Родился 5 октября 1958 года в городе Свердловск (теперь Екатеринбург).

Учился в Донецком государственном университете.

Работал слесарем-ремонтником в Донецком трамвайном парке, затем — в Президиуме Украинского общества охраны природы, в Министерстве охраны окружающей природной среды Украины.

Владимир Борейко

В течение каденций 6-9 созывов Верховной Рады Украины был помощником народных депутатов: Голуба Александра Владимировича (6-7 созыва), Томенко Николая Владимировича (8 созыва), Дырова Анатолия Борисовича (8 созыв), Мариковского Александра Валерьевича (9 созыв).

Владимир Борейко — один из ведущих деятелей природоохранного движения в Украине. Он является автором 18 действующих природоохранных законов, а его деятельность охватывает защиту животных, растений и природных территорий по всей стране.

Ежегодно он проводил операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Также эколог участвовал в переписи старейших деревьев Украины, а также активно борется с капканами и дельфинариями. Среди приоритетов активиста — защита волков, одного из наиболее уничтожаемых видов животных в стране.

Владимир Борейко стал инициатором запрета в Украине:

весенней охоты,

охоты в биосферных заповедниках и национальных парках,

коммерческой охоты на зубров,

отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка.

Он также добился открытия новой дисциплины в вузах Украины — "Экологическая этика".

Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, проведено около 60 природоохранных семинаров и конференций. Совместно с организацией Экоправо-Киев выиграно 75 судебных дел природоохранной направленности. За свою инспекторскую деятельность он задержал более 2000 браконьеров.

Владимир Борейко

