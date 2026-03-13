Он ей неприятен? Неловкий поцелуй Трампа с Меланий вызвал обсуждения в сети

Мелания давно ведет себя отстраненно

Первая леди США Мелания Трамп регулярно привлекает внимание и становится объектом насмешек. Ее недавнее выступление в Белом доме вызвало новую волну обсуждений после неловкого поцелуя с супругом Дональдом Трампом.

Пользователей рассмешило, что Мелания Трамп назвала себя "визионером". Многие также заметили, что она не хотела, чтобы Дональд ее целовал. Детальнее об этом рассказали в материале Irish Star.

Выступление и поцелуй Мелании и Трампа высмеяли в сети

Первая леди США Мелания Трамп вместе с президентом Дональдом Трампом провела в Белом доме мероприятие, посвященное Месяцу женской истории. На встрече присутствовали женщины из разных областей: бизнеса, спорта, государственных структур и общественной деятельности.

Фрагменты выступления Мелании стали распространяться в сети и первая леди США снова стала объектом насмешек. В своей речи она назвала себя "визионером", тем, кто видит будущее иначе, чем другие, и способен предвидеть определенные тенденции.

Мелания и Дональд Трамп, Фото: Getty Images

Как визионер, я знаю, что успех не рождается за одну ночь. Часто находясь в одиночестве на вершине, я следую своей страсти, прислушиваюсь к интуиции и всегда сохраняю предельную концентрацию Мелания Трамп

Многие отметили, что такая формулировка выглядела пафосно, отметив в комментариях, что Мелания Трамп восхваляет саму себя:

"Визионер? Одна на вершине? Её концентрация была на поиске богатого мужа";

"Она шутит, правда? Если ее мужу можно врать, почему ей нельзя?";

"LOL. Визионер теперь?? Они все живут в своем вымышленном мире, а остальные пытаются справиться с реальностью"

Также в сети обсуждали неловкий момент поцелуя Мелании и Трампа. Пользователи заметили, что первая леди, судя по всему, не хотела близкого контакта, потому что слегка отвернулась, и Дональд поцеловал ее в висок, а не в щеку. Комментарии были самые разные:

"Она морщится каждый раз";

"Он целует ее не туда, куда хотел";

"Меня уже тошнит, я больше не могу на них смотреть".

Поцелуй Мелании и Дональда высмеяли в сети, Фото: Getty Images

