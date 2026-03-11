Укр

Бывшая соратница Ющенко и Януковича сравнила Гераскевича с жабой

Михаил Корнилов
Новость обновлена 11 марта 2026, 23:42
Виктор Ющенко, Владислав Гераскевич и Виктор Янукович.

Спортсмен активно демонстрирует свою гражданскую позицию

Известный украинский юрист, кандидат юридических наук Марина Ставнийчук раскритиковала украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Она поддержала решение Верховной Рады не забирать звание "Герой Украины" у Сергея Бубки, против которого выступал Гераскевич.

Соответствующий комментарий Ставнийчук разместила на своей странице в Facebook. При этом она сравнила Владислава с жабой.

Марина Ставнийчук
Марина Ставнийчук/Фото: facebook.com/marina.stavnijcuk.2025

Ставнийчук известна тем, что с 2007 по 2010 год работала заместителем Главы Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко. В 2011 году она неожиданно стала заместителем Главы Администрации Виктора Януковича.

Гераскевич после Олимпиады в Милане публично призывал лишить звания Героя Украины Сергея Бубку. Именно Владислав первым из спортсменов публично выступил против бывшего главы Национального олимпийского комитета Украины после того, как в сети появились журналистские расследования Bihus Info. В них говорилось о том, что фирмы прославленного легкоатлета сотрудничают с российскими захватчиками. Позднее Бубка опроверг все обвинения.

Напомним, Гераскевич на Олимпиаде-2026 выступил в "шлеме памяти" на официальных тренировках, что привело к главному скандалу Игр. На его шлеме были изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

В итоге МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Спортсмен проигнорировал данный запрет, после чего МОК предложил еще одну альтернативу — выступить в другом шлеме, после чего показать "шлем памяти". Украинец занял принципиальную позицию и вновь отказался, после чего его официально дисквалифицировали.

Скелетонист прямо на Олимпиаде решил обжаловать решение МОК и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Процесс Владислава против МОК прошел по ускоренной процедуре и завершился не в пользу украинца. За день до суда президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста орденом Свободы.

