Бывшая соратница Ющенко и Януковича сравнила Гераскевича с жабой

Спортсмен активно демонстрирует свою гражданскую позицию

Известный украинский юрист, кандидат юридических наук Марина Ставнийчук раскритиковала украинского скелетониста Владислава Гераскевича. Она поддержала решение Верховной Рады не забирать звание "Герой Украины" у Сергея Бубки, против которого выступал Гераскевич.

Что нужно знать

Ставнийчук заявила, что с политической карьерой Гераскевича покончено

Марина раскритиковала Владислава за попытку отобрать звание у Сергея Бубки

Юрист известна тем, что работала и в администрации Ющенко, и в администрации Януковича

Соответствующий комментарий Ставнийчук разместила на своей странице в Facebook. При этом она сравнила Владислава с жабой.

Марина Ставнийчук/Фото: facebook.com/marina.stavnijcuk.2025

Ставнийчук известна тем, что с 2007 по 2010 год работала заместителем Главы Секретариата Президента Украины Виктора Ющенко. В 2011 году она неожиданно стала заместителем Главы Администрации Виктора Януковича.

Гераскевич после Олимпиады в Милане публично призывал лишить звания Героя Украины Сергея Бубку. Именно Владислав первым из спортсменов публично выступил против бывшего главы Национального олимпийского комитета Украины после того, как в сети появились журналистские расследования Bihus Info. В них говорилось о том, что фирмы прославленного легкоатлета сотрудничают с российскими захватчиками. Позднее Бубка опроверг все обвинения.

Напомним, Гераскевич на Олимпиаде-2026 выступил в "шлеме памяти" на официальных тренировках, что привело к главному скандалу Игр. На его шлеме были изображены фото спортсменов, погибших в результате агрессии РФ. В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что данный шлем "не отвечает руководящим принципам Олимпийской хартии, предусматривающим нейтральность снаряжения и недопущения политических или других месседжей во время соревнований".

В итоге МОК запретил Гераскевичу использовать этот шлем, разрешив в качестве альтернативы черную повязку. Спортсмен проигнорировал данный запрет, после чего МОК предложил еще одну альтернативу — выступить в другом шлеме, после чего показать "шлем памяти". Украинец занял принципиальную позицию и вновь отказался, после чего его официально дисквалифицировали.

Скелетонист прямо на Олимпиаде решил обжаловать решение МОК и обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS). Процесс Владислава против МОК прошел по ускоренной процедуре и завершился не в пользу украинца. За день до суда президент Украины Владимир Зеленский наградил скелетониста орденом Свободы.