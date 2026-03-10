Украинский гимнаст отказался стоять рядом с россиянином на награждении (видео)

Спортсмен проявил свою гражданскую позицию

Назар Чепурный, гимнаст сборной Украины, не захотел делать совместное фото с россиянином Алексеем Усачевым во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Баку (Азербайджан). Украинец выиграл "золото" в опорном прыжке, россиянин, выступавший в нейтральном статусе, завоевал "бронзу".

Что нужно знать

Чепурный выиграл вторую медаль подряд на этом уровне

Назар не захотел стоять рядом с россиянином

Церемония награждения прошла без фотосессии медалистов

Во время церемонии награждения серебряный призер, японец Танигава Ватару, предложил украинцу сделать совместную фотосессию, однако Назар тактично отказал. Об этом сообщает "Телеграф".

Отметим, Чепурный завоевал второе "золото" на этапе Кубка мира в этом сезоне подряд и шестую золотую медаль в своей карьере. Следующий этап Кубка мира пройдет в Анталии (Турция) с 12 по 15 марта. Назар выступал на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, где занял пятое место в командном первенстве и шестое место в опорном прыжке.

Справка: Чепурный — 23 летний украинский гимнаст. Чемпион Европы в команде, бронзовый призер Евро и ЧМ в опорном прыжке. На юношеском уровне выигрывал все: чемпионат мира, Европейский юношеский олимпийский фестиваль, Юношеский Олимпийские игры, Всемирную летнюю Гимназиаду и Универсиаду.

Напомним, украинский спортивный гимнаст Илья Ковтун сменил гражданство на хорватское. О смене паспорта перспективного спортсмена ходили слухи после Олимпиады в Париже.