Маленькое чудо: как в детстве выглядела самая титулованная спортсменка Украины Ольга Харлан (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Фехтовальщица порадовала фанатов милым детским снимком
Известная украинская спортсменка Ольга Харлан присоединились к популярному челленджу в threads. Пользователи показывают свои актуальные и детские фото.
Что нужно знать
- Харлан присоединилась к популярному тренду в threads
- Ольга показала, как выглядела в детстве
- В сети поддержали олимпийскую чемпионку комплиментами
Ольга опубликовала свое детское фото, а также показала, "что из нее выросло". В сети восхитились милой детской фотографией Ольги, а также ее красотой сейчас, передает "Телеграф".
В сети массово засыпали Харлан комплиментами. Один из пользователей даже назвал ее "Барби".
Справка: Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов (в команде), шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европейских игр. По количеству олимпийских медалей — самая титулованная спортсменка Украины (6 наград — 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы").
Напомним, в начале февраля Харлан объявила о беременности. Отцом ребенка является титулованный итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Ольга закрутила с ним роман, когда еще была в браке с украинцем.