Маленькое чудо: как в детстве выглядела самая титулованная спортсменка Украины Ольга Харлан (фото)

Фехтовальщица порадовала фанатов милым детским снимком

Известная украинская спортсменка Ольга Харлан присоединились к популярному челленджу в threads. Пользователи показывают свои актуальные и детские фото.

Что нужно знать

Харлан присоединилась к популярному тренду в threads

Ольга показала, как выглядела в детстве

В сети поддержали олимпийскую чемпионку комплиментами

Ольга опубликовала свое детское фото, а также показала, "что из нее выросло". В сети восхитились милой детской фотографией Ольги, а также ее красотой сейчас, передает "Телеграф".

Ольга Харлан в детстве/Фото: threads.com/@olgakharlan

Ольга Харлан/Фото: threads.com/@olgakharlan

В сети массово засыпали Харлан комплиментами. Один из пользователей даже назвал ее "Барби".

Справка: Харлан — украинская фехтовальщица на саблях, двукратная олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов (в команде), шестикратная чемпионка мира и восьмикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европейских игр. По количеству олимпийских медалей — самая титулованная спортсменка Украины (6 наград — 2 "золота", 1 "серебро" и 3 "бронзы").

Напомним, в начале февраля Харлан объявила о беременности. Отцом ребенка является титулованный итальянский фехтовальщик Луиджи Самеле. Ольга закрутила с ним роман, когда еще была в браке с украинцем.