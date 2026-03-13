Вся в маму: как выглядит старшая дочь Усика (фото)
Дочь именитого спортсмена все чаще появляется на публике
Елизавета Усик, первый ребенок чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александра Усика (24-0, 15 КО) и его жены Екатерины Усик, недавно отпраздновала 16-летие. В сети отмечают, что девочка растет настоящей красавицей, как мама.
Что нужно знать
- Старшая дочка Усика в феврале отметила 16-летие
- Дочь боксера занимается спортом, однако речь идет скорее о фитнесе
- Елизавета посетила большой вечер бокса с отцом
"Телеграф" рассказывает, что известно о первенце боксера. Долгое время девочка редко появлялась на публике, однако все изменилось после ее 15-го дня рождения, которое прошло с большим размахом.
Семья Усика сейчас проживает в Испании, где юная Елизавета учится вместе с братьями. Она также занимается спортом. В соцсетях можно найти видео ее тренировок, однако занятия девочки направлены на общую физическую подготовку, а не профессиональный спорт, в отличие от ее братьев-дзюдоистов.
Усики с размахом отпраздновали 15-летие дочери. На празднике выступала певица Надя Дорофеева.
В 2025 году Елизавета засветилась на шоу бокса в Эр-Рияде. Девочка сидела в ринг-сайде рядом с именитым отцом.
Как сейчас выглядит Елизавета Усик
Отметим, Екатерина и Александр Усики состоят в браке с 2009 года. За это время они стали родителями четырех детей. Пара воспитывает девочку Елизавету (2010 год рождения), сыновей Кирилла (2013 год) и Михаила (2015 год), а также дочь Марию (2024 год).
Напомним, сейчас Усик ведет подготовку к поединку против "Короля кикбоксинга" Рико Верховена. Этот бой пройдет в Египте возле пирамид. К слову, украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.