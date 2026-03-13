Красивый узор за несколько минут. Американка показала, как красит яйца необычным способом (видео)

Этот лайфхак подойдет даже для детей

В канун Пасхи многие хозяйки ищут рабочие и простые лайфхаки, которые помогут сделать подготовку к празднику легче. Особенно это касается окрашивания яиц.

В Instagram американка показала, как легко красит яйца в разные цвета, используя пену для бритья. К слову, этот способ не только легкий, но и интересный, поэтому им можно еще и повеселить детей.

Для окрашивания блогер берет картонный лоток для яиц, уже сваренные яйца, пенку для бритья и пищевые красители. К слову, лоток можно взять и пластиковый, но тот, что не жалко. Сначала в него по обе стороны, как показано на видео, следует налить пену, в нее накапать несколько красителей и осторожно перемешать. Мешать лучше деревянной палочкой, которую не жалко будет выбросить.

В эту смесь следует осторожно поместить заранее перемешанные яйца и накрыть крышкой, как показано на видео. Коробку с красителями следует подержать закрытой до 10 минут, затем осторожно промыть яйца. В результате получаются яркие пасхальные яйца с интересным узором.

Как сделать яркие пасхальные яйца. Скриншот с видео

