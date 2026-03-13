Старшая — ровесница Эммануэля: как выглядят дочери Брижит Макрон, которую называли мужчиной

Брижит Макрон — жена президента Эммануэля Макрона и первая леди Франции. В первом браке с банкиром Андре-Луи Озьером у нее появилось трое детей — сын и две дочери. А в последние годы за первой леди тянется скандал — ее обвинили в том, что она якобы с рождения была мужчиной.

Что стоит знать:

У Брижит Макрон трое взрослых детей от первого брака, включая двух дочерей — кардиолога и адвоката

Старшая дочь Лоранс училась в одном классе с будущим президентом Эммануэлем Макроном

Слухи о мужском прошлом Брижит являются фейком, за который клеветники были наказаны судом

"Телеграф" рассказывает, что известно о дочерях Брижит Макрон, как они выглядят и чем занимаются.

Старшая дочь — ровесница Эммануэля

Старшую дочь Брижит зовут Лоранс Озьер-Журдан. Она не просто ровесница Эммануэля Макрона, а еще и его одноклассница. Именно Лоранс была одной из первых, кто заметил симпатию между учительницей (ее мамой) и учеником Эммануэлем в лицейские годы.

Лоранс Озьер-Журдан и Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Известно, что Лоранс получила высшее образование в Университете Марии и Пьера Кюри. Она работает кардиологом и является сосудистым специалистом. Также есть информация, что в 2017 году старшая дочь Брижит активно поддерживала избирательную кампанию Эммануэля Макрона.

Старшая дочь Брижит Макрон и Лоранс Озьер-Журдан. Фото: Getty Images

Младшая дочь Брижит Макрон

Младшая дочь первой леди Франции — Тифэн Озьер. Она родилась в 1984 году и сейчас ей 42 года. Она адвокат и активная общественная деятельница, выступающая против домашнего насилия.

Младшая дочь Тифэн Озьер. Фото: Getty Images

В 2020 году Тифэн открыла свою частную школу Autrement, цель которой — предоставлять качественное образование, в том числе детям с особыми потребностями. А в 2024 году дочь первой леди опубликовала первый роман "Присяжные", посвященный теме домашнего насилия.

Тифэн Озьер с мужем и дочерями. Фото: Getty Images

Тифэн Озьер наиболее медийная из всех детей Брижит, она часто выступает в защиту матери и отчима в СМИ. Также она активно участвовала в предвыборной кампании Макрона.

Тифэн Озьер поддерживала Макрона во время выборов. Фото: Getty Images

Почему Брижит называли мужчиной?

Первые слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье — это классический пример фейк-ньюс и политической травли. Впервые они появились в 2021 году, тогда распространилась теория, что Брижит — трансгендерная женщина, а ее детей родила другая женщина.

Как доказательства этой "теории" сторонники заговора использовали старые семейные фотографии Брижит, пытаясь найти на них внешнее сходство с ее братом, которого в итоге и "записали" в ее прежнее мужское обличье.

Эммануэль и Брижит Макрон. Фото: Getty Images

Целью этой кампании была дискредитация президента Макрона через атаку на его семью. Однако Брижит Макрон не стала игнорировать эти оскорбления и подала в суд на авторов клеветы. В 2024 году суд во Франции признал виновными двух женщин, распространявших этот фейк, и обязал их выплатить компенсацию за клевету.

