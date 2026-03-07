Паралимпиада-2026: украинцы выиграли все медали в биатлоне

Тройной подиум от Украины на Играх

В субботу, 7 марта, на Паралимпийских играх в Италии состоялась мужская спринтерская гонка по биатлону среди атлетов с нарушениями зрения. Украинцы Александр Казик, Ярослав Решетинский и Анатолий Ковалевский заняли весь пьедестал почета.

Что нужно знать

Казик, Решетинский и Ковалевский завоевали все медали в спринте

Александр стал двукратным паралимпийским чемпионом

Паралимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 15 марта 2026 года

Казик выиграл "золото", Решетинский — "серебро", а Ковалевский — "бронзу". Об этом сообщает "Телеграф". Все тро прошли огневые рубежи без промахов.

На счету Казика 5 медалей олимпийского уровня, включая "золото" Игр в Китае (индивидуальная гонка). Решетинский впервые выиграл олимпийскую медаль. Ковалевский в пятый раз стал олимпийским призером, включая победы в Сочи (гонка на 15 км) и триумф в Пекине (лыжная эстафета).

Отметим, в субботу, 7 марта, на Паралимпиаде-2026 проходит первый медальный день. Украинцы борются за награды в биатлоне сразу в нескольких классах. Тарас Радь принес Украине первое "золото" на Играх. Кроме того, "золото" завоевала Александра Кононова, а "бронзу" добыла Людмила Ляшенко.

Напомним, Россия и Беларусь представлены на Паралимпиаде-2026 без ограничений (с флагом и гимном), из-за чего ряд стран, включая Украину, бойкотировали церемонию открытия Паралимпиады-2026. Кроме того, перед стартом Игр прогремел скандал с формой сборной Украины. МПК запретил Сине-желтым парадную экипировку, на которой изображена карта Украины.