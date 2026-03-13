В 2022 году улица получила новое имя после голосования жителей столицы

Долгие десятилетия в Киеве располагалась улица Питерская. Однако название продержалось до 2022 года, в котором пересмотрели сотни топонимов и с карты города исчезли названия, связанные с российскими деятелями, городами или советской символикой.

Сама улица появилась и была застроена в 1950-е годы. Однако первое ее название — Новая. Затем в 1957 году получила название Пятихатская. А уже в 1958 году переименована в Питерскую, в честь города Санкт-Петербург.

Улица располагается в Соломенском районе столицы Украину. Пролегает от Чоколовского бульвара до улицы Джохара Дудаева и улицы Ереванской.

В 2022 году улица была переименована в Лондонскую, в честь столицы Великобритании — Лондона. Как сообщали в городском совете Киева, в целях уменьшения культурологического влияния страны-агрессора на столичную топонимику путем рейтингового электронного голосования в приложении "Киев Цифровой" было выбрано новое название этой улицы.

Улица Лондонская (быв. Питерская). Фото: Википедия

"Среди вариантов переименования наибольшее количество, а именно 11 211 голосов, набрало предложение – улица Лондонская, которая предложена в честь столицы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Великобритания является одним из главных союзников Украины в войне против России", — говорилось в сообщении.

Лондонская улица в Киеве. Фото: kiev.vgorode

В сентябре 2022 года было заявлено, что по результатам голосования и на основе экспертных выводов депутатский корпус Киевского городского совета поддержал решение о переименовании улицы Питерской в ​​Лондонскую.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая улица старого Киева долго носила сакральное название.