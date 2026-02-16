Олімпіада-2026: Україна бореться за медалі у суперкоманді (пряма відеотрансляція)
-
-
Українські летючі лижники спробують показати свій максимум на Іграх
У понеділок, 16 лютого, на Олімпіаді в Італії вперше в історії Ігор розіграють медалі у суперкоманді. Це сучасний формат командних змагань у стрибках на лижах із трампліна.
Що потрібно знати
- На Іграх вперше розіграють медалі у суперкоманді
- Турнір пройде на великому трампліні
- Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року
На сайті "Телеграф" у прямому етері буде доступна пряма відеотрансляція чоловічого турніру зі стрибків з трампліна в суперкоманді від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 20:00 за київським часом.
Пряма відеотрансляція чоловічого турніру зі стрибків із трампліна в суперкоманді на Олімпійських іграх в Італії
(Плеєр з трансляцією буде доступний тут ближче до початку змагань)
Збірну України у суперкоманді представлять Віталій Калініченко та Євген Марусяк.
Зазначимо, Калініченко та Марусяк невдало виступили на турнірі зі стрибків із нормального трампліна. Українці не зуміли подолати кваліфікацію. Також вони не пробилися у фінал і на великому трампліні.
На Олімпіаді-2026 проходить 10-й ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.