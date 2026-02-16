Олімпіада-2026: Україна бореться за медалі у суперкоманді (пряма відеотрансляція)

Українські летючі лижники спробують показати свій максимум на Іграх

У понеділок, 16 лютого, на Олімпіаді в Італії вперше в історії Ігор розіграють медалі у суперкоманді. Це сучасний формат командних змагань у стрибках на лижах із трампліна.

Що потрібно знати

На Іграх вперше розіграють медалі у суперкоманді

Турнір пройде на великому трампліні

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

На сайті "Телеграф" у прямому етері буде доступна пряма відеотрансляція чоловічого турніру зі стрибків з трампліна в суперкоманді від YouTube-каналу "Суспільне Спорт". Початок о 20:00 за київським часом.

Збірну України у суперкоманді представлять Віталій Калініченко та Євген Марусяк.

Зазначимо, Калініченко та Марусяк невдало виступили на турнірі зі стрибків із нормального трампліна. Українці не зуміли подолати кваліфікацію. Також вони не пробилися у фінал і на великому трампліні.

На Олімпіаді-2026 проходить 10-й ігровий день. Українці борються за медалі у 3 видах спорту. Збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.