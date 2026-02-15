Росія готує нові атаки? Що кажуть монітори і коли були останні масовані обстріли

Росія не полишає спроб позбавити Україну будь-яких резервів

Російська армія нібито планує два масовані комбіновані удари по Україні. Під загрозою може опинитись майже вся територія держави.

Супротивник визначився з цілями у північних, центральних та західних областях України. Про це повідомляє один з моніторингових Telegram-каналів.

Що потрібно знати:

Росіяни накопичили достатньо засобів для проведення масованої атаки на Україну

Ворог планує подвійну атаку

Цілями є критична та енергетична інфраструктура України

Куди цілить РФ

Командування російської армії планує раптову атаку на північну та центральну частини України. Перший масований комбінований удар може бути по території Київщини та самій столиці, а також Дніпропетровській та Запорізькій областях.

"Можливо ворог використає 450 БпЛА "Герань", Shahed, "Гербера", "БМ-35". До 25 балістичних ракет "Іскандер-М" з Брянської, Курської, Ростовської, Воронезької областей та окупованого Криму. А також 12 крилатих ракет "Іскандер-К" з Курської області, 5-10 реактивних БпЛА "Герань-3" та до 4-х гіперзвукових ракет "Циркон" з окупованого Криму", — йдеться в повідомленні.

Також вказані об'єкти, якими цікавився ворог. Можливі цілі для удару:

Київська ГЕС (північ Києва)

Трипільська ТЕС (Київщина)

Білоцерківська ТЕЦ (Київщина);

Енергетична інфраструктура в м. Бровари, м. Чабани, м. Вишгород;

ТЕЦ-4 (Київ);

ТЕЦ-5 (Київ);

ТЕЦ-6 (Київ);

Центр (Київ);

Липки (Київ)

Позняки (Київ);

Троєщина (Київ);

Сирець (Київ);

Нивки (Київ).

Придніпровська ТЕС (Дніпро);

Середньодніпровська ГЕС (Кам'янське);

ДніпроГЕС (Запоріжжя);

Криворізька ТЕС (Зеленодольськ).

Куди націлена друга хвиля атаки

Після цього росіяни планують повторний удар. Але вже у напрямку західних областей України.

"Ворог може застосувати до 700 БпЛА: "Герань-2", "БМ-35", Shahed, "Гербера". До 24-х крилатих ракет "Калібр" з 4-х ракетоносіїв з акваторії Чорного моря, 21 крилату ракету "Х-101" з 7 бомбардувальників Ту-95МС, 12 крилатих ракет "Х-101" з 3-х бомбардувальників Ту-160, 7 аеробалістичних ракет "Кинджал" з 7 винищувачів МіГ-31К", — вказано у повідомленні.

Головними цілями нібито стануть енергетичні об'єкти. Серед них:

Бурштинська ТЕС (Івано-Франківщина);

Добротвірська ТЕС (Львівщина);

Нафтогазова інфраструктура в районі м.Стрий (Львівщина);

ТЕЦ в районі м.Калуш (Івано-Франківщина);

Енергетична інфраструктура в/у містах Луцьк, Львів, Ковель, Рівне, Тернопіль.

Коли була остання масована атака росіян

Як повідомляв "Телеграф", 3 лютого Росія завдала комбінованого удару по Україні, застосовуючи ударні дрони та балістичне озброєння. Вибухи лунали у Харкові, Києві, Сумах, Дніпрі, Вінниці. Попри якісну роботу ППО, все ж були жертви та влучання в критичну інфраструктуру і житлову забудову в різних містах України.

В якому стані зараз Київ

У неділю, 15 лютого, міський голова Києва Віталій Кличко в інтерв'ю виданню Financial Times заявив, що, безперервні російські авіаудари по критичній інфраструктурі протягом останніх двох місяців "підвели Київ до межі катастрофи".

"Зараз питання майбутнього нашої країни — чи виживемо ми як незалежна країна чи ні — все ще відкрите", — сказав Кличко.

У виданні зазначили, що Росія атакувала одночасно сотнями ракет і дронів, що спричинило масштабні відключення електрики, опалення та водопостачання. Бомбардування були спрямовані по трьох великих електростанціях, від яких залежить централізоване опалення Києва, а також по інших енергетичних об'єктах по всій країні.

Віталій Кличко. Фото Вечірній Київ

