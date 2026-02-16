Поїздка може коштувати як крило літака: Uklon та Bolt відверто розповіли, як засоби РЕБ та блекаути "ламають" сервіси

Як проблеми з енергетикою покривають за рахунок пасажирів

Блекаути вдарили не лише по побуту українців — водії таксі на електромобілях опинились у непростій ситуації. Батареї розряджаються втричі швидше, навігатори "збожеволіли", а деякі моделі взагалі відмовляються працювати в мороз.

"Телеграф" з’ясував, чому екологічний транспорт стає тягарем у часи енергокризи.

Андрій Антонюк, голова правління Всеукраїнської громадської організації "Українська таксомоторна асоціація", розповідає про масштаб проблеми. Через перебої з електроенергією зникає мобільний інтернет, додатки замовлення таксі працюють некоректно, а навігатори просто відмовляються функціонувати.

Андрій Антонюк

"Та найгірше починається, коли температура опускається нижче мінус 10-15 градусів. Електрокари — хоч Tesla, хоч китайські моделі — виводять на монітор повідомлення про аномальні умови роботи і банально відмовляються їздити. Машина стоїть, водій не працює, гроші не заробляє", — каже Андрій Антонюк.

Ще одна серйозна проблема — акумулятор дуже швидко розряджається. "Якщо в теплу пору року заряду батареї вистачало на 400 кілометрів поїздки, то в холодну — лише на 150. Для таксиста, який працює цілий день, це критично мало", — каже експерт.

На які хитрощі йдуть водії таксі

Під час повітряних тривог у Києві пасажири часто стикаються із захмарними цінами на таксі. Поїздка, яка зазвичай коштує 200-300 гривень, може злетіти до 2000 і більше. І це не завжди лише алгоритм сервісу реагує на попит.

Таксист Василь (ім'я змінено) на умовах анонімності розповів "Телеграфу" про негласні домовленості між водіями. "Ми іноді зговорюємось. Наприклад, кілька водіїв в одному районі разом виходять з акаунту сервісу, щоб створити підвищений попит", — пояснює він.

Логіка проста: коли водіїв стає менше, система автоматично піднімає ціни через зростання попиту. Через кілька хвилин водії повертаються в додаток — ціна вже виросла.

"Краще провезти 2 чи 3 пасажирів за більші гроші, ніж 5 за менші. Так заробляєш більше і менше часу витрачаєш на дорогу", — додає Василь.

Водійка Каріна розповіла журналістам, як насправді працює система замовлень для таксистів. За її словами, є обов'язкові замовлення, які позначені спеціальною міткою. "Це коли замовлення близько від твого розташування, а у замовника гарний рейтинг. Тоді його треба брати, інакше падає показник 'Карма'", — пояснює дівчина.

Що впливає на рейтинг пасажира

Карма — це фактично рейтинг водія в системі. Чим вона вища, тим більше замовлень отримує таксист. А от від необов'язкових замовлень можна відмовлятись без покарання.

"Особисто я рідко відмовляюсь, переважно коли далеко їхати або у замовника поганий рейтинг," — каже Каріна. Вона зазначає, що пасажири з низьким рейтингом часто створюють проблеми: затримуються, грубо поводяться або навіть залишають сміття в авто.

"Іноді також буває, що пасажир наче цілком задоволений поїздкою, розмовляє, жартує, а потім ти бачиш низьку оцінку в додатку. Одного разу було таке, що пасажир написав "занадто жарко в авто" і поставив одну зірочку. Чому не сказати одразу? Можна ж відчинити вікно чи вимкнути обігрів", — пояснює жінка.

Тож наступного разу, коли побачите космічну ціну на таксі під час тривоги, знайте: це не завжди лише попит і пропозиція. Іноді це результат цілком свідомих дій водіїв.

Як блекаути і не тільки майже паралізували технічну сторону таксі

Таксі Уклон

Сервіси Uklon та Bolt підтверджують: до відключень додалася проблема РЕБ. Через "спуфінг" (підміну координат) GPS показує водія в іншому районі або навіть в іншій країні.

В Uklon кажуть, що перша проблема — нестабільна робота мобільного інтернету. Друга — тимчасові перебої у роботі навігаційних сервісів. Третя — ускладнений доступ до інфраструктури: АЗС, СТО, зарядних станцій.

"Попри виклики, більшість водіїв продовжують забезпечувати виконання замовлень, адаптуючись до поточної ситуації", — повідомляють у сервісі.

Сергій Павлик, генеральний менеджер Bolt в Україні, розповідає, що окрім безпосередніх перебоїв з електропостачанням, водії стикаються з іншими труднощами.

Засоби радіоелектронної боротьби впливають на роботу GPS та мобільного інтернету. Оскільки додаток для виконання замовлень працює з використанням геолокації, це призводить до некоректного визначення місця перебування водія.

"У деяких випадках система може відображати, що водій перебуває в іншому районі або навіть за межами країни, що ускладнює вхід у додаток чи прийняття замовлень", — пояснює Сергій Павлик.

Також виникають труднощі з прокладанням маршрутів до місця посадки чи висадки пасажира. Навігаційні сервіси не завжди працюють коректно в умовах збоїв GPS. У таких ситуаціях водії покладаються на власний досвід і знання міста.

Таксі Болт

Пошук працюючих зарядок як щоденна лотерея: чому водії електротаксі змушені відмовлятись від замовлень або пересідати на ДВЗ

Електрокари таксі на зарядці

У Bolt розповідають, що ситуація для водіїв на електромобілях багато в чому залежить від енергетичної ситуації в конкретному місті та доступності зарядної інфраструктури.

У періоди перебоїв з електропостачанням водії насамперед шукають можливості зарядитися на працюючих станціях. Вибирають ті локації, де це економічно доцільно. Але трапляються дні, коли значна частина зарядних станцій тимчасово недоступна. "У таких випадках частина водіїв може тимчасово не приймати замовлення", — каже Сергій Павлик.

Електротаксі під час блекаутів

Якщо водій співпрацює з автопарком або орендує автомобіль, за наявності вільних транспортних засобів він може пересісти на авто з двигуном внутрішнього згоряння. Це тимчасове рішення, але воно дозволяє продовжити роботу і не залишитись без заробітку.

Таксисти на бензинових авто теж мають проблеми через блекаути — той самий нестабільний інтернет, збої в навігації, проблеми з додатками. Але вони принаймні можуть заправитись на будь-якій АЗС за кілька хвилин. Електрокари обіцяли економію та екологічність. Вони дійсно були вигідними — поки працювала стабільна електромережа. Водії електрокарів змушені витрачати години на пошук зарядки і саме заряджання. А час — це гроші.

