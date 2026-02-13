Чотири райони Києва виявились не готові до ожеледиці: зʼясувалась можлива причина (документ)

Киян не одноразово скаржились на стан тротуарів та доріг

Не усі райони Києва закупили сіль для посипання тротуарів на зиму 2025/2026. Хоча у січні та грудні столицю добряче засипало снігом, що спричинило чимало транспортних колапсів та скарг киян на стан тротуарів.

Як з'ясував "Телеграф", звернувшись до виконавчого органу Київської міської ради, питанням закупки солі займався КО "Київзеленбуд" та підпорядковані Департаменту комунальні підприємства. З наданого документу випливає, що щонайменше чотири райони не закупали сіль для боротьби з ожеледицею цьогоріч.

Відповідь Київської міської ради

Йдеться про:

Дарницький район, який ні в зиму 2024/2025, ні в 2025/2026 не закупив солі зовсім;

Деснянський район, ситуація аналогічна;

Дніпровський район, лише у 2025/2026 був без солі, хоча у 2024/2025 закупив 20 тонн на 65,4 тисячі грн;

Святошинський район також у 2025/2026 не закупав сіль, щоправда, у грудні 2025 використав 3,3 тонни, у січні — 9,3 т та у лютому (станом на 13 лютого) — 7,16 т.

Додамо, що Дарницький район без закупок з 2024 по 2026 все ж таки витратив трохи солі на посипку тротуарів: у грудні 2025 — 0,6 тонни та у січні — 1,8 тонни.

Які райони Києва не закупали сіль для тротуарів

Зауважимо, що не можна виключати можливість того, що у вищезгаданих районах дороги посипали піском чи іншими реагентами, аби ліквідувати ожеледицю. Хоча фото з Дніпровського району столиці свідчать про інше.

Так на початку лютого, за даними кореспондента "Телеграфу", більшість тротуарів у Дніпровському районі не посипали і вони перетворились на справжню ковзанку. На Оболоні була схожа ситуація, але найбільшою проблемою там став сніг, який не чистили, і він перетворився на слизьку поверхню.

Тротуари у Дніпровському районі на початку лютого. Фото: "Телеграф"

Тротуар на Оболоні на початку лютого. Фото: "Телеграф"

Тоді комунальників та їхню роботу критикувало чимало киян, до прикладу:

Співзасновник громадської ініціативи "Пасажири Києва" Олександр Рак у дописі на своїй сторінці на Facebook наголосив: "Київавтодор" не здатен розібратися з утримання доріг, проте педалює проведення капремонтів низки вулиці.

Шеф-редактор групи видань "Детектор медіа" Наталія Лігочова звертала увагу на стан тротуарів на Осокорках. За її словами, вони "суцільний лід", а також відзначала, що слизько навіть біля великих торгівельних центрів, таких як "Піраміда".

Відомий ресторатор Євген Клопотенко виставив в Instagram відео того, як він особисто вручну чистить від льоду тротуар поруч зі своїм рестораном.

Клопотенко чистить лід на тротуарі в Києві

Депутат Київської міської ради Євген Кузьменко публічно присоромив міські служби та керуючі компанії, бо отримав при падінні перелом хребта.

Раніше "Телеграф" розповідав, кого в КМДА звинуватили в нечищених дорогах та тротуарах.