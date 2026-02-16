Знижки понад 50% в "Сільпо" на товари для дому: на чому можна зекономити майже 2 тис. грн

Серед пропозицій є товари відомих брендів

У мережі супермаркетів "Сільпо" діє акція на побутові товари для дому. Частина продукції подешевшала більш ніж удвічі, що дозволяє суттєво зекономити на товарах для прибирання, кухні та прання.

За деякі товари українці зможуть заплатити на майже 2 тисячі менше. Список підготував "Телеграф".

Серед акційних пропозицій:

Капсули для посудомийних машин Finish Ultimate Plus (45 шт) — 539 грн замість 1199 грн (економія 660 грн);

(45 шт) — 539 грн замість 1199 грн (економія 660 грн); Папір туалетний NUA 3-шаровий (32 шт) — 379 грн замість 799 грн (економія 420 грн);

(32 шт) — 379 грн замість 799 грн (економія 420 грн); Гель для прання Persil Active (1,485 л) — 299 грн замість 689 грн (економія 390 грн);

(1,485 л) — 299 грн замість 689 грн (економія 390 грн); Таблетки для посудомийних машин Somat Classic Lemon (95 шт) — 599 грн замість 1299 грн (економія 700 грн);

(95 шт) — 599 грн замість 1299 грн (економія 700 грн); Рукав для запікання Фрекен Бок (5 м) — 34,99 грн замість 70,99 грн (економія 36 грн);

(5 м) — 34,99 грн замість 70,99 грн (економія 36 грн); Сковорода Marco Cervetti 22 см — 469 грн замість 1199 грн (економія 730 грн);

— 469 грн замість 1199 грн (економія 730 грн); Сковорода Marco Cervetti 28 см — 699 грн замість 1799 грн (економія 1100 грн);

— 699 грн замість 1799 грн (економія 1100 грн); Набір Vileda (швабра та відро) — 1599 грн замість 3499 грн (економія 1900 грн);

(швабра та відро) — 1599 грн замість 3499 грн (економія 1900 грн); Шкарпетки жіночі (1 пара) — 29,99 грн замість 59,99 грн (економія 30 грн);

(1 пара) — 29,99 грн замість 59,99 грн (економія 30 грн); Засіб для унітаза Bref — 49,99 грн замість 109 грн (економія 59 грн).

Список товарів в "Сільпо" зі знижками понад 50%. Фото: Телеграф

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ще можна урвати по акції в "Сільпо".