Легендарні лелеки Грицько і Одарка можуть залишитись без домівки? Що зараз з їх гніздом (відео)

Домівка чорногузів може постраждати

Лелеки Одарка і Грицько, яких знають у всьому світі, наразі перебувають у теплих краях. А ось їх домівка опинилася під загрозою через погодні умови.

Глядачі прямої трансляції, яку цілодобово ведуть на YouTube-каналі, помітили, що гніздо лелек дуже хитається при вітрі. Розповідаємо деталі.

Сніг та вітер випробовують гніздо на міцність

Наразі камера зафіксувала сувору зимову картину: гніздо повністю вкрите товстим шаром снігу. Сама конструкція виглядає масивною — це багаторічне нашарування гілок, яке під вагою мокрого снігу та криги стає ще важчим.

Сильні пориви вітру створюють небезпечну амплітуду коливань, і існує реальний ризик, що якщо негода посилиться, конструкцію або навіть сам стовп може знести. На відміну від захищених годівниць поруч, гніздо на височині приймає на себе основний удар стихії.

Гніздо Грицька і Одарки

Коли чекати на повернення господарів

Попри негоду, чекати на законних власників гнізда залишилося недовго. Зазвичай білі лелеки повертаються до України з Африки наприкінці березня або на початку квітня. Грицько традиційно прилітає першим, щоб підправити домівку перед прильотом Одарки.

Чому за цими лелеками стежить світ

Грицько та Одарка — найвідоміша пара лелек України, що мешкає в селі Леляки на Полтавщині. Трансляція з їхнього гнізда ведеться безперервно, навіть у найважчі часи. Це дозволяє людям з усього світу спостерігати за циклом життя птахів у реальному часі.

Грицько та Одарка

Трансляція Грицька та Одарки

Проєкт створений за підтримки науковців національного парку "Пирятинський" для вивчення поведінки чорногузів. Для багатьох українців ця пара стала символом вірності, незламності та обов'язкового повернення до рідного дому.

Нагадаємо, що "Телеграф" уважно стежить за долею цієї пари. Раніше ми вже розповідали, чому цього сезону Грицько та Одарка відпустили своїх дітей летіти у вирій самих, а самі вирушили в дорогу пізніше. Це інтерв'ю з експертами відкрило завісу над складними інстинктами цих дивовижних птахів.