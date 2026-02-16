"Ходити сидячи або різко прилягти": кияни висміяли в мережі інструкцію КМДА з ходьби в ожеледицю

Мешканці столиці вважають, що ініціатором рекомендацій був особисто Віталій Кличко

Київська міська державна адміністрація опублікувала список порад мешканцям столиці, в яких порекомендувала швидко присідати при втраті рівноваги, щоб не падати, бо комунальники не встигають усунути ожеледицю.

Кияни бурхливо обговорюють публікацію. "Телеграф" обрав найцікавіші коментарі.

Поради, дані КМДА пішоходам, і справді викликають сильні емоції:

ходіть не поспішаючи, ноги трохи розслабте і трохи зігніть в колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях, а розмахуйте руками в такт ходьби — так краще тримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти — це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести, або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4–5 разів.

Коментатори почали розвивати цю тему далі, пропонуючи додаткові способи зберегти здоров’я під час ходьби слизькими вулицями. Хтось абсолютно логічно запропонував одягнути шолом, щоб уберегти голову. Нагадаємо, 19 січня у Києві чоловік послизнувся через ожеледицю, розбив голову та загинув дорогою до метро.

Також мешканці столиці радять правильно дихати, гарчати, тримаючи при цьому у кожній руці теплий вібратор. Тут посилання одразу на дві історії, які стали мемами. Щодо гарчання, то інтернет-користувач нагадує про виступ директорки-розпорядниці Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіни Георгієвої у Давосі наприкінці січня. Глава МВФ заявила, що Україні слід скасувати субсидії на електроенергію та опалення. Щоб підбадьорити наших співгромадян, вона сказала: "Ви повинні вірити в себе як лев. Тому вставайте вранці і гарчіть".

Друге посилання з приводу теплого вібратора стосується подкасту за участю нареченої колишнього міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби Світлани Павелецької. Дівчина, яка володіє магазином для дорослих, заявила: "Є іграшки, які регулюють температуру, і ми зараз просуваємо їх для холодних вечорів, тому що вони нагріваються до 38° C. Якщо немає опалення, можна оточити себе вібраторами та чудово зігрітися".

Крім того, кияни рекомендували просто ходити сидячи чи різко прилягти.

Навчитися правильно падати, як цього навчають дзюдоїстів, запропонував один з учасників обговорення. Інший запитав, чи вважатиметься швидким присіданням, якщо впасти на п’яту точку.

Мешканці столиці висунули версію, що ініціатором публікації є особисто мер Києва Віталій Кличко, висловлювання якого часто ставали мемами.

Одна з учасниць дискусії написала, що швидше впаде, ніж сяде, і це навіть не схоже на жарт. Річ у тім, що людям похилого віку настільки складно присісти, що такі спроби майже завжди призводять до падіння.

Головний редактор медіа "Ґрунт" Антон Ходза написав у Facebook: "Кличко чим міг, вам допоміг. Далі надія лише на ваші м’язи та на Бога".

Нагадаємо, проблеми через нечищений сніг і ожеледицю в Києві тривають усю зиму. Сьогодні після чергового снігопаду місцями дороги та тротуари перетворилися на ковзанку та снігові замети. Автомобілі буксують і стоять у заторах, автобуси не можуть зрушити з місця, а штовхати їх беруться пасажири. Комунальна техніка працює, але не в тій кількості, щоб оперативно покращити ситуацію на дорогах.

Раніше в недбалості Кличко звинуватив керівників районів, яких особисто призначає президент Володимир Зеленський, і поскаржився, що не може навіть винести їм догану. Він також пригрозив звернутися до глави держави щодо цього питання.