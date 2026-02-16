Галущенка залишили під вартою: як пояснив спробу виїхати з України (відео)

ВАКС розглянув скаргу ексочільника Міненерго Германа Галущенко на "незаконне затримання". Суд частково задовольнив її, однак Галущенко залишається під вартою.

Відповідне повідомляє кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов. Зауважимо, що спробу виїзду підозрюваний у справі "Мідас" пояснив тим, що їхав провідати дітей.

Хоча водночас колишній міністр підкреслив, що про справу, у якій є фігурантом, він знав.

"До дітей я їхав за кордон. Але, повірте, якби я хотів втікати, я втік би. Ну, про що ми говоримо? Я йду, купую квиток на потяг "Київ-Варшава", нічого собі.

Іду на центральний вокзал, сідаю на потяг. Ну це треба бути хворою людиною, щоб планувати втікти і купити квиток на потяг", — сказав Галущенко.

Новина доповнюється..

Нагадаємо, у неділю, 15 лютого, Галущенка затримали під час спроби перетину кордону. У понеділок, 16 лютого, йому повідомили про підозру. За даними слідства, він причетний до операції "Мідас", пов’язаної з розкраданням грошей Енергоатома.