"Демобілізація стане викликом для України": Пендзин назвав два варіанти розвʼязання проблеми

Чимало військових та їх рідних чекають демобілізації, однак не всі розуміють, що вона може стати викликом для України. В першу чергу це торкнеться демографічної ситуації.

Що треба знати:

Відтоку громадян після завершення війни майже не можливо зарадити

Чимало військових виїде з країни за першої ж нагоди

Держава вже зараз має вирішувати це питання

Про це Олег Пендзин, економіст, член Економічного дискусійного клубу, в інтерв'ю "Телеграфу". За словами експерта, демобілізація — це виклик для України. Адже протягом повномаштабного вторгнення чимало сімей залишилось роз'єднаними.

Українки з дітьми виїхали за кордон, за чотири роки війни вже влаштувались там. Тому тільки питання часу, коли до них повернуться чоловіки. Адже, на думку Пендзина, відсоток тих, хто повернеться в Україну не настільки великий, як хотілося б державі.

"Є питання, де будуть воз'єднуватися сім'ї: діти з жінками будуть повертатися назад в Україну до своїх хлопців, які вернулися з війни, чи ті хлопці поїдуть до своїх прилаштованих дітей і дружин", — каже експерт.

За його словами, в такому випадку у держави є два варіанти: перший — зробити так, щоб перебування в Україні було кращим за Європу (в плані рівня зарплат, життя тощо); другий — відкривати кордони для трудових мігрантів з країн Південно-Східної Азії і Близького сходу. Окрім того, не слід забувати, що під час оцінювання перспективи повернення українців головне питання — не заробітна платня, а якість життя.

