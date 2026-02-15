Олімпійські ігри-2026: розклад та результати, усі медалісти 16 лютого

Нагороди розіграють у парному фігурному катанні

У понеділок, 16 лютого, на Олімпійських іграх в Італії відбудеться 10-й ігровий день. У битву за медалі вступають бобслеїсти.

Що потрібно знати

У 10-й ігровий день на Олімпіаді розіграють 6 комплектів нагород

16 лютого медальні змагання на Іграх розпочнуть шорт-трекісти, а завершать – бобслеїсти

Зимові Олімпійські ігри відбудуться в Мілані та Кортіна-д’Ампеццо з 6 по 22 лютого 2026 року

"Телеграф" пропонує до вашої уваги розклад та результати всіх медальних змагань на Олімпіаді-2026 16 лютого. Атлети змагатимуться за нагороди у фрістайлі, стрибках з трампліна, гірськолижному спорті, фігурному катанні, бобслеї та шорт-треку. Слідкувати за виступами українців цього дня можна у статті "Олімпіада-2026: розклад та результати українців 16 лютого".

Розклад та результати медальних змагань на Олімпійських іграх в Італії 16 лютого (оновлюється)

13:47. Шорт-трек. Жінки. 1000 м

14:30. Гірські лижі. Чоловіки. Слалом

20:30. Фрістайл. Жінки. Біг-ейр

21:00. Фігурне катання. Спортивні пари. Довільна програма

21:20. Стрибки з трампліна. Чоловіки. Суперкоманда

22:06. Бобслей. Жінки. Монобоб

Нагадаємо, збірна України представлена на Олімпіаді-2026 46 атлетами у 11 видах спорту. Штучний інтелект вважає, що українці візьмуть 1-2 медалі у двох видах спорту.