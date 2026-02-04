Гороскоп на 5 лютого: Терезам варто знизити навантаження, а Стрільцям — не говорити зайвого

Гороскоп підкаже, які події на вас чекають 5 лютого

"Телеграф" представляє гороскоп на сьогодні, 5 лютого, для представників усіх знаків Зодіаку. Ми з’ясували, яких сюрпризів вам слід очікувати цього четверга.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Представники цього знаку сьогодні можуть відчувати легку напругу з самого ранку. На роботі можливі суперечки чи непорозуміння, тому краще не поспішати та уникати конфліктів.

.Телець (21 квітня — 21 травня)

Цей знак зіткнеться з дрібними складнощами в особистих розмовах, якщо емоції візьмуть гору. День добре підходить для наведення порядку у справах та спокійної перевірки планів.

Близнюки (21.05-21.06)

У четвер у Близнюків можливі несподівані зміни звичного ритму. Творчі ідеї краще реалізовувати поступово і без поспіху, тоді вдасться уникнути помилок та зайвих суперечок.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представники цього знаку сьогодні будуть особливо чутливі до різних подій. У роботі важливо зберігати холоднокровність і не реагувати на провокації, а день краще присвятити аналізу та неспішним рішенням.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Льви у цей день можуть відчувати тиск з боку. Помірна фізична активність допоможе зняти напругу та спрямувати енергію у спокійніше русло.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

Сьогодні Дівам варто обережніше підходити до фінансових питань та не приймати рішень на емоціях. У особистому житті можливі дрібні непорозуміння, якщо дуже різко реагувати.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Представникам цього знака краще зосередитись на легких завданнях та не перевантажувати себе новими справами. День вимагає уважності до грошей та терпіння в особистих стосунках.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Скорпіони можуть зіткнутися з несподіваними труднощами у роботі. Холодний розрахунок та спокій допоможуть впоратися із ситуацією, особливо якщо не піддаватися емоціям.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Сьогодні Стрільцям важливо діяти без поспіху та прислухатися до інших. Фінансові питання вимагають обережності, а в особистому житті краще уникати імпульсивних слів.

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Представники цього знаку виграють від ретельного аналізу та продуманих кроків. Поспіх може призвести до дрібних конфліктів, особливо в особистих стосунках.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водоліям у четвер краще зосередитися на поточних завданнях та не приймати швидких рішень. Фінансова сфера потребує уваги, а в особистому житті можливі приємні сюрпризи.

Риби (20 лютого — 20 березня)

У представників цього знака можливі невеликі труднощі у роботі, які вирішаться при спокійному та послідовному підході. Імпульсивних покупок краще уникати.